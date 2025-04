DIRETTA Serie A, Empoli-Cagliari e Torino-Verona | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo il lunch match tra Lecce e Venezia, altre due importanti gare in programma alle 15 per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

Doppio e decisivo appuntamento alle 15 per le gare valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie A: in campo Empoli-Cagliari e Torino-Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, si presentano a questa sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo del Como di Cesc Fabregas e da terzultimi in classifica. La vittoria manca, ormai, da quindici partire: era l’8 dicembre dello scorso anno quando i toscani rifilarono quattro gol al Verona, lontano dalle mura amiche. Di contro, i sardi dell’allenatore Davide Nicola sono reduci dalla vittoria casalinga ottenuta contro il fanalino di coda Monza di Alessandro Nesta con un netto 3-0 siglato da Viola, Gaetano e Luvumbo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-CAGLIARI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé. All.: Roberto D’Aversa

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Paolomino, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola Luvumbo; Piccoli. All.: Davide Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 68; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio, Roma e Fiorentina* 52; Milan* 48; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como* 33; Verona 30; Cagliari 29; Parma* 27; Lecce* 26; Empoli 23; Venezia* 21; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Federico La Penna (Sezione Roma)

L’altra gara delle 15 vede affrontarsi il Torino e il Verona. La squadra granata del tecnico Paolo Vanoli ha conquistato un punto, in rimonta grazie alla rete di Gineitis, nel monday night contro la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente e veleggia serenamente a metà classifica, senza particolari preoccupazioni o ambizioni.

Di contro, gli scaligeri di mister Paolo Zanetti sono reduci dallo scialbo 0-0 casalingo di lunedì scorso contro una diretta concorrente per la salvezza come il Parma di Cristian Chivu. Sono sette le lunghezze di vantaggio sulla terzultima posizione, con un risultato positivo terrebbe a debita distanza le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-VERONA

TORINO (4-2-3-1): Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Gineitis; Elmas, Casadei, Vlasic; Adams. All. Vanoli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede, Mosquera; Sarr. All. Zanetti

ARBITRO: Davide Ghersini (Sezione Genova)