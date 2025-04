Allenamento personalizzato, Inter in allarme: dubbio Bayern

Simone Inzaghi spera di recuperare il calciatore in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League: gli aggiornamenti

Si entra nel vivo. L’Inter con il pareggio di Parma ha proseguito il suo tour de force che ora entra nella parte più importante: la doppia sfida Champions contro il Bayern Monaco intervallata dalla sfida casalinga di campionato con il Cagliari.

Un trittico fondamentale per la stagione della squadra di Inzaghi che è ancora in corsa su tutti i fronti e vuole continuare così fino al termine, sperando in un finale pirotecnico. Per riuscirci servirà però una mano anche dalla dea bendata: occorre evitare tanti infortuni e sperare che la rosa sia completa fino al termine della stagione.

Proprio per evitare rischi ieri contro il Parma, Alessandro Bastoni è uscito alla fine del primo tempo a causa di un problema fisico. Il difensore è stato in panchina nella ripresa per qualche minuto con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, cosa che ha fatto allarmare i tifosi. In realtà le condizioni del calciatore non sono particolarmente gravi e c’è speranza di averlo per l’andata contro il Bayern Monaco.

Inter, Bastoni a parte: le ultime

Quest’oggi il difensore non ha fatto la seduta defaticante insieme al resto della squadra, ma solo lavoro personalizzato.

Nulla di preoccupante, visto che la seduta post match non è mai particolarmente attendibile come allenamento. Importante sarà però la seduta di domani, la rifinitura, che darà una risposta chiara sulle condizioni di Bastoni. Ad oggi c’è fiducia per la sua presenza nella sfida contro i tedeschi, anche se non c’è la certezza che possa scendere in campo dal primo minuto.

Una certezza che si avrà domani mattina, l’allenamento che fugherà via i dubbi dell’Inter e di Inzaghi sulle condizioni di Bastoni. Ad oggi, la probabile formazione dei nerazzurri è la seguente: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram.