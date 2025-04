Inter, affare a sorpresa col Real: Juventus a mani vuote

L’Inter si sta guardando attorno ed in sede di mercato adesso si intrecciano gli interessi con il Real Madrid. Dai galacticos può arrivare un nuovo rinforzo e per la Juventus rappresenta una autentica beffa.

I nerazzurri stanno facendo i conti con una situazione davvero molto delicata. A lungo, infatti, per ammissione dello stesso Simone Inzaghi, ha inseguito il sogno di regalare a questo club ed ai tifosi il Triplete. Sogno, però, che si è infranto nel peggiore dei modi possibili in semifinale contro gli acerrimi rivali del Milan con un netto e difficile da mandar giù 3-0. C’è, però, da fare i conti con i prossimi impegni, con la finale di Champions League da conquistare contro il Barcellona ed una lotta punto a punto con il Napoli per lo Scudetto.

L’Inter però, per restare al vertice, ha bisogno in maniera inevitabile anche di rinforzi in vista della prossima stagione. Probabilmente qualcuno saluterà, dal momento che ancora una volta gli addii serviranno a finanziare i colpi in entrata. In tal senso, Marotta può tornare a guardare con interesse in casa Real Madrid ed in tal senso si tratta di una autentica potenziale beffa per la Juventus, che da tempo si sta muovendo sulle tracce di questo calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

L’Inter pesca in casa Real Madrid per beffare la Juve: le ultime

Con lo spauracchio degli zero titoli che si fa concreto per l’Inter, è anche tempo di calciomercato. In tal senso, arrivano delle notizie potenzialmente molto interessanti. Stando ad indiscrezioni che provengono dalla Spagna e riportate da SpazioInter, Beppe Marotta ha messo gli occhi su un talento di proprietà del Real Madrid e dall’enorme potenziale. Si tratta di Fran Garcia, fortissimo laterale sinistro con degli enormi margini di miglioramento.

Classe 1999, in questa stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e ad attirare su di sé l’interesse di tante squadre. Tra queste c’è anche la Juventus, che da diverso tempo ne sta seguendo la traiettoria. Le mosse dell’Inter, però, potrebbero rappresentare una beffa per i bianconeri. Il progetto di Marotta è sicuramente più strutturato e questo potrebbe spingere il terzino sinistro del Real Madrid a preferire i milanesi.

Se è vero come è vero che nel suo ruolo per i nerazzurri ci sono già Dimarco e Carlos Augusto, è anche vero che l’ex Monza, in caso di offerta importante, potrebbe seriamente salutare. Ed a quel punto l’Inter potrebbe seriamente affondare il colpo per beffare la Juventus ed assicurarsi le prestazioni di Fran Garcia. Si attendono sviluppi.