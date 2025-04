L’attaccante operato al piede: UFFICIALE, la stagione è finita

L’infortunio è davvero pesante. L’estero offensivo ha chiuso la stagione dopo essere andato sotto i ferri: il punto della situazione

L’attaccante chiude anticipatamente la stagione dopo un 2025 davvero importante. L’esterno si ferma così sul più bello, con otto reti e un assist da gennaio.

“Il Como conferma che Assane Diao ha subito un infortunio al piede destro durante l’allenamento di ieri – si può leggere sul sito ufficiale del club lariano – A seguito di una valutazione medica, è stato sottoposto con successo a un intervento di osteosintesi del quinto metatarso del piede destro”.

“Assane – prosegue la nota – non sarà disponibile per il resto della stagione. L’intervento è riuscito perfettamente e il giocatore inizierà il percorso di riabilitazione. Tutto il Club è al fianco di Assane in questo periodo e non vediamo l’ora di rivederlo in campo, più forte che mai, nella prossima stagione”.

Il Como e Cesc Fabregas, dunque, perdono Diao, uno dei più grandi protagonisti della squadra lariana. Come detto, sono stati otto i gol in quindici partite giocate per l’esterno. Il classe 2005 ha avuto dunque un esordio davvero magnifico, con reti importanti: il 19enne, infatti, ha trovato la via del gol contro il Milan, la Juventus, la Fiorentina e il Napoli, oltre che contro l’Udinese, il Monza e il Lecce. La doppia in terra salentina saranno, dunque, l’ultima gioia per Diao, che ora dovrà inizia a pensare alla nuova stagione.

Como senza Diao: salta anche il derby lombardo contro l’Inter

Il Como di Cesc Fabregas, anche grazie ai gol del senegalese classe 2005, è di fatto salvo, ma vorrà chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Per i lombardi ci sono ancora cinque partite per migliorare il proprio bottino di 39 punti. Domenica il Como scenderà in campo contro il Genoa, altra squadra salva. Poi il 3 maggio i lariani saranno a Parma, contro gli uomini di Chivu, prima di ospitare il Cagliari l’11 maggio.

La stagione andrà così in archivio con il Verona e infine con la sfida delle sfide contro l’Inter. Una sfida che può valere lo Scudetto per i nerazzurri e che il Como affronterà senza Diao. La notizia dell’infortunio dell’attaccante, dunque, non avrà fatto piacere nemmeno ai sostenitori del Napoli, che chiaramente si augurano che i nerazzurri possano commettere qualche altro passo prima della chiusura della stagione