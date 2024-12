Raspadori all’Inter con lo scambio: così convincono Conte

Giacomo Raspadori profilo assai interessante per i nerazzurri, gli scenari sulla possibile operazione per ottenere il via libera dal Napoli e dall’ex Ct

Il Napoli si lecca le ferite dopo una settimana molto negativa, in cui il doppio confronto con la Lazio ha portato due sconfitte dolorose. La prima negli ottavi di finale di Coppa Italia, la seconda in campionato, costata il primato in classifica. La squadra di Conte palesa qualche difficoltà di troppo specialmente in attacco, dove in molti sono sotto tono e dove non c’è spazio a sufficienza per tutti. A cominciare da Giacomo Raspadori.

Per il classe 2000, persiste il problema di adattabilità tattica e numerica nel Napoli ‘contiano’. Lanciato da titolare in coppa, ha inciso poco, lo stesso è accaduto da subentrato nel finale in campionato. Una situazione che di certo non rende felice il giocatore. E che alimenta il dibattito sulla sua posizione in termini di mercato.

Conte è stato chiaro sul fatto che non intende cedere un giocatore come lui, che potrebbe essere utile alla squadra e che soprattutto andrebbe a rinforzare verosimilmente una diretta concorrente del Napoli. Ma è inevitabile che presto o tardi l’eventualità venga presa in considerazione. E se pure è difficile che a gennaio l’attaccante parta, le cose potrebbero cambiare drasticamente in vista dell’estate. Su ‘Napoli Zone’, abbiamo parlato dell’eventualità Raspadori sul mercato come pedina di scambio e come profilo interessante per l’Inter. Uno scenario, forse, non di fantamercato, specialmente in prospettiva.

Inter, per Raspadori la carta Frattesi: lo scambio che può accontentare tutti

Abbiamo parlato nei giorni scorsi, su Calciomercato.it, della Juventus che per Raspadori potrebbe proporre la carta Fagioli. Ma forse, Davide Frattesi interesserebbe ancora di più al Napoli e potrebbe essere la carta per vincere le resistenze di Conte.

Il centrocampista nerazzurro è un box-to-box di quelli che fanno impazzire l’ex Ct della Nazionale. All’Inter, non sta trovando lo spazio che sente di meritare e nonostante il club campione d’Italia creda molto in lui potrebbe lasciarlo andare. Al Napoli, per Frattesi potrebbe esserci finalmente la vetrina tanto desiderata, così come Raspadori potrebbe trovare in nerazzurro un contesto ideale anche dal punto di vista strettamente tattico.