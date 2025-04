Maignan fa discutere dopo il derby: accordo per il rinnovo, ma niente firma. Ecco cosa succede | CM.IT

Le ultime sul portiere francese del Milan dopo la partita di ieri sera contro l’Inter. Si parla anche del suo futuro: la situazione

In queste ore si sta parlando davvero parecchio di Mike Maignan. La sua prestazione contro l’Inter ha diviso i tifosi e i critici.

Sul gol subito di Hakan Calhanoglu, secondo molti ci sarebbe un errore evidente del francese; secondo tanti altri, invece, non si tratterebbe di uno sbaglio del numero 16 così chiaro. C’è dunque chi considera la prova di Mike Maignan di alto livello: i tifosi rossoneri lo hanno eletto miglior giocatore del derby, ricordandosi certamente delle diverse parate decisive, come quella su Zalewski.

Maignan, dunque, divide. Divide soprattutto, però, per la stagione fatta di alti e bassi, che ne hanno messo in discussione il suo futuro.

Milan-Maignan, il punto sul futuro

Il francese ammirato in questa tribolata annata non è certo quello che ha permesso al Diavolo di conquistare lo Scudetto. Anche lui, come tutto il Milan, non è stato all’altezza della situazione.

In via Aldo Rossi, così, qualche dubbio è emerso, nonostante un accordo raggiunto. Un accordo che risale a dicembre, ma la firma sul nuovo contratto non è stata mai messa. Di fatto, tutto è stato messo in stand-by, con l’arrivo del nuovo Direttore sportivo, che sarĂ Fabio Paratici, arriverĂ la decisione finale. Ricordiamo che Mike Maignan e il Milan hanno trovato un’intesa su 5 milioni di euro netti a stagione con i bonus. Un’eventuale firma, comunque, non escluderebbe una partenza del francese: un’offerta importante, infatti, verrebbe presa in considerazione dalle parti di via Aldo Rossi, dove non lo considerano di certo incedibile.