Maignan abbandona l’intervista: ecco cosa è successo, la verità sul rinnovo | CM.IT

Le ultime notizie legate al portiere francese, protagonista di giorni davvero turbolenti, dall’errore di Rotterdam all’intervista a DAZN

Sono stati giorni intensi per Mike Maignan, finito nel mirino della critica come mai prima. L’estremo difensore francese è stato il responsabile principale della sconfitta di Rotterdam. Il suo errore, in occasione del gol, è risultato, infatti, decisivo: i media, così come i tifosi, lo hanno attaccato, mettendo in discussione le sue qualità, oltre che il rinnovo con il Milan.

La partita contro il Verona, di ieri sera, non è stata per nulla impegnativa, ma un paio di sbavature hanno confermato che il portiere transalpino non sta attraversando proprio il suo momento più felice. Maignan ne è consapevole e ai microfoni di DAZN non si è certo nascosto: “Non è il miglior periodo della mia carriera, ma la cosa importante è che resto positivo. Ho ancora fiducia in me stesso, devo continuare a lavorare”.

Milan, Maignan non risponde sul rinnovo: ecco cosa è accaduto

Il portiere francese, poi, è stato chiamato a rispondere in merito al suo rinnovo. Ma una risposta non è mai arrivata: Maignan, infatti, ha abbandonato la postazione mentre il giornalista, dalla tribuna di San Siro, poneva la domanda. Una scena che ha chiaramente fatto il giro dei social, facendo scattare l’allarme tra i tifosi del Milan.

Ben presto, però, è arrivata la spiegazione da parte del club rossonero, che ha voluto fare chiarezza, per evitare fraintendimenti: Mike Maignan, infatti, non ha lasciato l’intervista di DAZN per non rispondere a una domanda sul rinnovo, ma per problemi tecnici. Il collegamento si è interrotto e il giocatore, come anche l’inviato di DAZN, non hanno assolutamente sentito la domanda. Una precisazione doverosa, confermata, che può chiudere il caso Maignan.

Ora, però, i tifosi si aspettano che il portiere francese, premiato dal Milan con la fascia da capitano, firmi il rinnovo sul contratto. I tempi, d’altronde, sono davvero maturi: come può confermare la redazione, l’accordo tra l’estremo difensore e il Milan è stato, infatti, trovato già a dicembre. Serve solo mettere nero su bianco sull’offerta già accettata da Maignan a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2029.