Leao, Joao Felix e Maignan sotto accusa: “Prestazioni irritanti”

Il Milan sulla graticola dopo la sconfitta in Europa, serata amara contro il Feyenoord: Leao e altri due big nel mirino, polemica in diretta

Si fa in salita la strada in Champions per il Milan, sconfitto nell’andata del playoff contro il Feyenoord. Dall’Olanda, i rossoneri tornano con un doloroso 0-1, un risultato sicuramente ribaltabile nella gara di ritorno ma che riapre i consueti interrogativi sulla reale consistenza del Diavolo di questa stagione.

Al ‘De Kuip’ di Rotterdam, non è bastato uno schieramento con tutta la qualità offensiva a disposizione, con gli uomini di maggior peso e fantasia che in realtà non sono riusciti a incidere. Serata assai negativa per Leao, non hanno fatto molto meglio i suoi compagni di reparto. Sotto tono Joao Felix, Gimenez non l’ha vista mai, non ha brillato nemmeno Pulisic. E poi il grave errore di Mike Maignan che ha indirizzato la sfida dopo pochi minuti, spalancando la porta al tiro non irresistibile di Paixao. Insomma, Diavolo tradito dagli uomini più rappresentativi. Sui quali non possono che piovere le critiche del giorno dopo, in maniera impietosa.

Milan, flop di Leao e dei big ma c’è anche il grave errore di Conceicao: “Non doveva farlo”

La dura sconfitta del Milan è stata oggetto di dibattito su ‘Radio Radio’, i cui opinionisti hanno sparato a zero sui rossoneri. Ce n’è anche per Conceicao, autore secondo qualcuno di una errata valutazione in tema di formazione.

L’ex attaccante Roberto Pruzzo spiega infatti: “Era troppo presto per far giocare Gimenez contro la sua ex squadra, al posto di Conceicao glielo avrei risparmiato”. Nando Orsi ha invece così commentato il flop degli altri protagonisti, troppo discontinui ancora una volta: “Leao continua a essere indisponente, ma anche Joao Felix ha di queste prestazioni irritanti. E sto rivalutando anche Maignan, non credo più che sia uno dei portieri più forti del mondo come dicono”. Servirà un Milan completamente diverso, in tutti gli elementi, per rimettere le cose a posto.