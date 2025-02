Scambio con Leao durante Feyenoord-Milan: “Facciamo il Triplete”

Il portoghese ha deluso a Rotterdam, nell’andata dello spareggio Champions, ma alla fine è stato il meno peggio del quartetto offensivo rossonero

Leao nel mirino dei tifosi del Milan per la prestazione contro il Feyenoord, nel match d’andata degli spareggi di Champions League che i rossoneri hanno perso 1-0.

Il portoghese ha sprecato un paio di grandi occasioni, soprattutto nel primo tempo, e in generale è stato il meno peggio del quartetto offensivo schierato da Conceicao e che comprendeva anche Joao Felix (impalpabile) e l’ex Gimenez, deludente pure lui.

Su X ci sono tanti commenti contro Leao, sostituito a dieci dalla fine (è uscito dal campo molto nervoso), come per gli altri componenti dell’attacco rossonero:

Gimenez non ha toccato palla. Felix impalpabile e impreciso. Pulisic in serata no. Leao lasciamo perdere.

Ma ragazzi leao non sa stoppare un pallone di cosa stiamo parlando. L’unico rammarico è non averlo venduto a uno sproposito l’anno dello scudetto

#Leao e #theohernandez se ci mettete lo stesso impegno in campo che ci mettete per farvi le capigliature non sarebbe male no? #FeyenoordMilan #ucl

— Valentina Barni (@ValeValuz) February 12, 2025