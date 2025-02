PAGELLE E TABELLINO FEYENOORD-MILAN 1-0: Maignan sbaglia, le stelle offensive non brillano

Voti, top e flop del match valevole per l’andata dei playoff di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori della partita

FEYENOORD

Wellenreuther 6,5

Read 7 – Dal 79′ Mitchell s.v.

Beelen 7

Hancko 7

Smal 6,5 – Dal 70′ Bueno 6

Moder 6,5

Milambo 6,5

Timber 7 – Dal 79′ Osman s.v.

Hadj Moussa 6,5

Ueda 6 – Dal 45′ Carranza 6

Paixão 8 – Dall85′ Ivanusec s.v.

All. Bosschaart 7,5

MILAN

Maignan 4

Walker 5

Thiaw 5,5 – Dal 60′ Tomori 6

Pavlovic 7

Hernandez 5,5

Fofana 4

Reijnders 5,5

Pulisic 4,5 – Dal 60′ Chukwueze 5

João Félix 4,5

Leao 5 – Dall’82’ Camarda s.v.

Gimenez 4,5 – Dall’82’ Abraham s.v.

All. Conceicao 5

Top e flop dei rossoneri nel match do Rotterdam

TOP Pavlovic 7 – Solita partita da gladiatore per il difensore serbo. Dà tutto in fase difensiva, risultando spesso decisivo come all’84’ quando stoppa un pallone diretto verso la porta, salvando il Milan. Prova a suonare la carica proiettandosi in avanti, ma predica spesso nel deserto. Perdonato per il passaggio sbagliato, in impostazione durante il recupero.

FLOP – Maignan 4 – In casa Milan stasera funziona davvero poco, soprattutto in attacco, dove le quattro stelle non brillano per nulla, ma alla fine il Diavolo perde soprattutto per l’eroraccio di Mike Maignan, che subisce gol sul proprio palo su un tiro non proprio irresistibile

TABELLINO

FEYENOORD-MILAN 1-0

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão. A disp.: Andreev, Ka; Bueno, Ivanušec, Carranza, Mitchell, ‘T Zand, Osman, Van Den Elshout, Giersthove, Redmond. All.: Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

GOL: 3′ Paixão

AMMONITI: Thiaw (M), Smal (F), Milambo (F)

ESPULSI:

Arbitro: José María Sánchez (Spagna).

Spettatori: