Juventus, Fagioli chiave per Raspadori: lo scambio che accende il mercato | CM.IT

Il centrocampista bianconero possibile sacrificato sul mercato: Giuntoli per l’attacco stuzzicato dalla punta che trova poco spazio nel Napoli

Potrebbe esserci un sacrificato eccellente nella Juventus in vista della riapertura del mercato a gennaio. Cristiano Giuntoli è a caccia di fondi per finanziare i colpi in entrata necessari, specialmente in difesa, per rimpolpare una rosa in questo momento ridotta all’osso visti i numerosi infortuni che hanno colpito lo scacchiere di Thiago Motta.

La dirigenza della Continassa non ha ampia libertà di movimento sul piano finanziario e alcune cessioni sarebbero basilari per incassare un tesoretto, preziosissimo appunto per i nuovi innesti per la seconda parte di stagione. Oltre al baby Mbangula spicca soprattutto il nome di Nicolò Fagioli, per il quale la Juve sarebbe disposta a fare un sacrificio dopo averlo blindato l’anno scorso con il rinnovo fino al 2028 e rinnovatogli la fiducia in seguito alla squalifica per la vicenda scommesse. Il centrocampista classe 2001 sta attraversando un periodo delicato e poco brillante, perdendo man mano posizioni nello scacchiere di Motta. Nonostante l’emergenza, il canterano ha collezionato soltanto spezzoni di partita nelle ultime uscite e giocato dall’inizio appena due gare delle ultime indici tra campionato e Champions League.

Calciomercato Juventus, Fiorentina e Napoli puntano Fagioli: lo scambio con Raspadori che intriga anche Conte

Fagioli non ha convinto entrando a gara in corso nell’ultimo ciclo di match contro Milan, Aston Villa e Lecce, senza dare così riscontri positivi alle sollecitazioni di Thiago Motta.

L’allenatore ex Bologna, con Douglas Luiz e McKennie per il momento ai box, sta puntando stabilmente sulla coppia Locatelli-Thuram in mediana, relegando Fagioli a un ruolo da comprimario. Per il numero 21 si sono aperte così le porte di un possibile addio, che darebbe ossigeno alle finanze della ‘Vecchia Signora’ e una plusvalenza secca considerando che il centrocampista è cresciuto nel vivaio. La Juventus valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro e sul suo conto c’è da registrare anche l’interesse dalla Premier League oltre ai sondaggi di Paris Saint-Germain e Marsiglia. Senza dimenticare il Napoli dell’ex Ds bianconero ed estimatore Manna, oltre agli apprezzamenti di Antonio Conte a caccia di un’alternativa di qualità a McTominay nel reparto di centrocampo.

Fagioli, che come raccolto da Calciomercato.it in Serie A stuzzica anche la Fiorentina (l’allenatore viola Palladino ai tempi del Monza aveva spinto per il suo arrivo in Brianza), sarebbe inoltre la carta giusta per convincere il Napoli a privarsi di Raspadori. I due talenti della Nazionale hanno una valutazione simile e l’operazione potrebbe intrigare il patron De Laurentiis, dopo aver scartato invece uno scambio con Danilo. L’attaccante ex Sassuolo è un profilo apprezzato sia da Giuntoli (che lo ha portato a Napoli due anni fa) che da Thiago Motta e risolverebbe l’emergenza in attacco della Juve nel mercato di gennaio.