Chivu e la verità sull’Inter: cosa è successo dopo la vittoria con la Juve

Il tecnico romeno sta facendo un grande percorso con i ducali che sta portando alla salvezza e ha già attirato tanti interessi

La scuola italiana e della Serie A quest’anno ha messo in mostra una nuova schiera di allenatori, decisamente interessanti di cui si sta già parlando parecchio e che, come sempre succede anche in estate, hanno attirato tante attenzioni. Da Farioli a Baroni che ovviamente è più che conosciuto ed esperto ma si è misurato per la prima volta in una big con ottimi risultati. E poi ancora Fabregas, Runjaic e Vieira che hanno stupito la Serie A, insieme a Cristian Chivu che sta portando il Parma alla salvezza.

L’allenatore romeno è subentrato a Pecchia, con i ducali in crisi e al terzultimo posto con 20 punti in 25 partite e reduce da quattro sconfitte di fila. Con lui in panchina il Parma ha collezionato 12 punti in 9 partite perdendo una sola volta contro l’Udinese. Ad aprile ha affrontato Inter, Fiorentina, Juventus e Lazio. “Tutti pensavano che avremmo fatto zero punti, invece ne abbiamo fatti 6 (restando imbattuti, ndr)”, ha detto orgoglioso Chivu dopo il pareggio beffa dell’Olimpico di lunedì. Non senza amarezza e una punta di rabbia, vista la rimonta subita, ma con la consapevolezza che “la squadra si sta rendendo conto di quello che può fare”.

Chivu, salvezza a un passo col Parma: la situazione dopo la vittoria con la Juve

Lo score e il lavoro dell’ex difensore di Roma e Inter non stanno passando inosservati, non a caso – come risulta a Calciomercato.it – dopo la vittoria con la Juventus di dieci giorni fa a Chivu sono arrivate diverse richieste di informazioni dalla Serie A e dall’estero. In questo momento lui si trova però molto bene a Parma, dove è apprezzatissimo dalla società e dai giocatori, ma soprattutto è totalmente concentrato sull’obiettivo salvezza che è ormai a un passo.

Non male per un allenatore alla sua prima esperienza, da subentrato, sulla panchina di un club professionistico dopo la bellissima avventura nelle giovanili dell’Inter. Il romeno in nerazzurro ha fatto un grande percorso, ha vinto uno scudetto con la Primavera e un altro lo ha sfiorato uscendo in semifinale lo scorso anno. Dopo l’eliminazione col Sassuolo ha annunciato il suo addio, pronto a cominciare la sua carriera nel calcio dei grandi.

Che aveva ha già sfiorato proprio con l’Inter nell’aprile del 2023, quando Simone Inzaghi arrancava e prima della vittoria col Barcellona non era così saldo. Chivu era una delle prime opzioni per prendere subito il suo posto in caso di eonsero. Ha aspettato con pazienza e a febbraio è arrivato il Parma, che senza dubbio ha rischiato ma visti i risultati ha avuto ragione a puntare su di lui. In un paio di mesi Chivu si è conquistato diversi estimatori: ora ha in testa solo la salvezza, poi sarà tempo di pensare al futuro. Ha un contratto fino a giugno con opzione.