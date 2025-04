Lazio-Parma, Chivu: “Orgoglioso della mia squadra, ecco cosa gli ho detto nello spogliatoio”

Il tecnico romeno in conferenza dopo la vittoria buttata dai ducali negli ultimi minuti di partita per la doppietta di Pedro

Il Parma torna a casa con un punto dall’Olimpico. In teoria bene, in pratica molto meno perché fino a dieci minuti dalla fine i ducali erano avanti addirittura 2-0. Poi è salito in cattedra Pedro e la Lazio ha strappato un punto ai gialloblù che comunque mettono un altro mattoncino.

Il tecnico Cristian Chivu ne ha parlato in conferenza stampa:

Su quale aspetto della Lazio ha preparato la partita? “Ha faticato a creare occasioni ma il palleggio l’ha sempre avuto con le rotazioni, facevamo fatica a coprire il campo con i due in mezzo ma la linea difensiva ha retto bene. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualche palla fuori per sopperire alle difficoltà dei centrocampisti, che oggi ne avevamo solamente tre e i cambi non potevo farli. Dovevo dargli una mano. Tutta la squadra ha fatto una grande lavoro in entrambe le fasi. Potevamo portarla a casa, peccato, ma siamo anche consapevoli della qualità dell’avversaria in tutti i reparti. Dopo 15 anni ho affrontato Pedro anche da allenatore, che dà tutto, è fantastico, perché è forte”.

Potevano essere anche più punti contro squadre importanti affrontate ad aprile. “Sono contento di aver visto una squadra arrabbiata per non aver vinto, nonostante le big affrontate erano delusi ma gli ho detto ‘ci sta ragazzi’. Dobbiamo prenderci il lavoro che abbiamo fatto, quello che ci ha dato la partita, i momenti di sofferenza. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà, ma le abbiamo superate. C’è percezione di quello che possiamo fare in campo. Da come eravamo partiti, tutti pensavano che avremmo fatto 0 o 1 punto ne abbiamo portati a casa 6”.

La Lazio ha attaccato tanto, ma il Parma ha sbagliato due gol clamorosi. “Sono figli del lavoro sporco che fanno gli attaccanti, Sohm fino alla fine ha cercato di andare a fare gol anche se non ce la faceva più. Nei momenti difficili bisogna fare molto di più, sono molto orgoglioso di loro e di lavorare con un gruppo di ragazzi che fa di tutto per accontentare me e loro stessi, la società e la tifoseria. L’obiettivo è sempre la salvezza”.

Lazio-Parma, Ondrejka: “Perdere due punti così è una delusione”

Ti piace segnare contro le big, cosa senti e quanto è importante per te? “Come hai detto ho segnato contro due big, sono felice per questo ma è difficile dire che sensazioni ho. Però sono soprattutto deluso per il risultato”.

Il Parma è stato ambizioso? “Noi saremmo normalmente felici per un pareggio con la Lazio all’Olimpico, orgogliosi, ma eravamo sopra 2-0 quindi perdere due punti così è deludente. Però siamo contenti per il punto che abbiamo conquistato”.

Quanto hanno pesato per voi la stanchezza e le assenze? “Abbiamo giocato bene, fuori casa, difendendoci bene, poi loro avevano i tifosi. È difficile giocare così, non è tanto la stanchezza”.