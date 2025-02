Parma, Chivu in città: i dettagli dell’accordo | CM.IT

Dopo l’ufficialità dell’allontanamento dell’allenatore, il club gialloblù ha definito l’accordo con il nuovo tecnico

Due punti nel 2025, terzultimo posto in classifica e quattro sconfitte di fila: è stato questo andamento a convincere il Parma ad esonerare Fabio Pecchia, artefice della promozione dello scorso anno.

In serata è arrivata l’ufficialità dell’allontanamento con il club che ha già trovato il sostituto: come raccolto da Calciomercato.it, infatti, Cristian Chivu è arrivato in città con il suo agente. Accordo fino a giugno con opzione per un altro anno i dettagli dell’intesa con l’ex allenatore della Primavera dell’Inter.

Parma, Chivu al posto di Pecchia

L’ufficialità dell’esonero di Fabio Pecchia è stata data dal Parma in serata, ora si attende l’annuncio dell’approdo dell’ex difensore sulla panchina gialloblù.

Come detto, Chivu – che è già in città – ha trovato l’accordo per un contratto fino al termine della stagione con opzione. Il rumeno avrà un compito non semplice: risollevare il Parma e portarlo fuori dalla zona retrocessione. L’andamento della formazione gialloblù negli ultimi tempi non è stato certamente positivo: dall’inizio del 2025, il Parma è riuscito a collezionare appena due punti, frutto dei pareggi contro Torino e Venezia, poi cinque sconfitte, di cui quattro consecutive.

L’ultima, quella con la Roma di domenica pomeriggio, è costata la panchina a Pecchia. Ora toccherà a Chivu provare a rilanciare la squadra che sabato sarà impegnata nel derby contro il Bologna.