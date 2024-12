Danilo-Marsiglia, ecco i tre ostacoli per l’addio alla Juventus | CM.IT

Il difensore brasiliano rimane al centro dei rumors di mercato, ma il Dt bianconero Giuntoli non vorrebbe privarsene nella finestra di gennaio

Da titolare indiscusso a riserva, Danilo ha vissuto un vero e proprio ridimensionamento. Un tempo leader della squadra, ora si ritrova ai margini del progetto di Thiago Motta e al centro di diverse voci di mercato.

Un cambiamento dovuto alle scelte dell’ex tecnico del Bologna che, nella sua difesa ideale, non lo vede né centrale né sulla corsia destra. Schierato contro il Lecce domenica scorsa, ha offerto una buona prestazione da terzino, mentre al centro della difesa ha sofferto parecchio le incursioni di Rebic e Krstovic. Ecco perché l’allenatore italo-brasiliano aspetta con ansia rinforzi dal mercato dopo il doppio lungo stop di Cabal e Bremer.

Ma la domanda non cambia: quale sarà il futuro di Danilo? Di certo, oggi le manifestazione di interesse nei suoi confronti con mancano. Ci ha pensato il Napoli di Conte (respinto però al mittente lo scambio con Raspadori) e, in seconda battuta, il Marsiglia di De Zerbi. I francesi hanno la necessità di reperire un difensore centrale a gennaio e dalla Francia hanno inserito anche il nome di Danilo nel casting di Benatia e del Ds Giovanni Rossi.

Calciomercato Juventus, Giuntoli per il momento blocca la cessione di Danilo: le ultime sul futuro del brasiliano

Ma da quanto trapela – come appreso da Calciomercato.it – ci sono tre ostacoli per la finalizzazione di questo affare. Il primo legato alle scelte del club, che per quel ruolo ha comunque altre preferenze. Il secondo alle slot degli extracomunitari: per far spazio a Danilo, i transalpini dovrebbero cedere un altro giocatore e il maggiore indiziato sembrerebbe Murillo.

In ogni caso vista l’emergenza, la Juve oggi preferisce trattenere Danilo aspettando nuovi rinforzi dal mercato. Lo ha detto chiaramente Giuntoli anche in occasione del Gran Galà del Calcio. Solo un ribaltone clamoroso o un’offerta indecente per il giocatore cambierebbe gli scenari. Certo è che oggi i pensieri di Danilo sono anche rivolti ad un futuro prossimo lontano dalla Juventus a fine stagione, con la volontà da entrambe le parti di non far scattare l’opzione per un altro anno nel contratto in scadenza a giugno.

La dirigenza della Continassa risparmierebbe così quasi 6 milioni al lordo dell’ingaggio del nazionale brasiliano, negli ultimi mesi corteggiato anche in patria e che ha ricevuto proposte inoltre dall’Arabia Saudita.