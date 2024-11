Juventus, rilancio Danilo e rinforzo in difesa: Giuntoli sfrutta l’asse con Galliani | CM.IT

Gli sviluppi sul futuro del capitano e le mosse del Dt bianconero per il nuovo colpo nel reparto difensivo

Infermeria strapiena e J-Medical affollato alla Continassa. Rosa ridotta all’osso per Thiago Motta, che nell’ultima trasferta della Juventus contro l’Aston Villa in Champions League aveva a disposizione soltanto 14 giocatori di movimento della prima squadra.

La situazione però non migliorerà in vista della gara di campionato in casa del Lecce, visto che è da escludere il recupero di Savona dopo l’infortunio rimediato nel secondo tempo della gara in terra inglese contro i ‘Villans’. Al massimo per domenica sera potrebbe rientrare Dusan Vlahovic in attacco, con i prossimi allenamenti prima della partenza per il Salento che saranno decisivi per l’eventuale disponibilità del bomber serbo.

Niente da fare invece per McKennie, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, che puntano a tornare nella lista dei convocati per la successiva partita di campionato contro il Bologna. Uomini contati e scelte praticamente obbligate per Motta, che dal primo minuto punterà probabilmente sul rilancio di capitan Danilo sulla corsia destra al posto di Savona. L’esperto difensore brasiliano ha convinto nello spezzone di gara contro l’Aston Villa, tornando nel suo ruolo naturale di esterno basso della linea difensiva della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, l’ultima idea di Giuntoli per la difesa è Pablo Marì del Monza

Certamente una buona notizia per Thiago Motta e la Juventus, considerando le prestazioni non all’altezza dell’ex Real Madrid e Manchester City nell’arco di questa stagione.

Danilo in questo periodo di super emergenza può essere una risorsa preziosa per il tecnico bianconero, sia da terzino che da centrale dietro la coppia titolare Gatti-Kalulu. Inoltre, sul fronte mercato, come appreso da Calciomercato.it è da escludere al momento un addio anticipato a gennaio del giocatore. Del futuro se ne riparlerà a fine stagione, anche se il giocatore non è certamente soddisfatto del minutaggio attuale dopo essere scivolato indietro nelle gerarchie di Motta. Con Bremer e Cabal fuori per il resto della stagione non è nei programmi della dirigenza la cessione di Danilo nel mercato invernale, dove il Dt Giuntoli cercherà di rimpolpare la retroguardia con almeno un nuovo innesto. La società bianconera sta vagliando diversi nomi, cercando una formula creativa e low cost in rapporto alle esigenze di bilancio.

L’ultimo nome sotto osservazione dei dirigenti della Continassa porta a Pablo Marì, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe liberarsi per una somma accessibile dal Monza. I rapporti tra Giuntoli e Galliani sono ottimi e non solo per l’affare Di Gregorio, anche se non sarà facile convincere il Ceo brianzolo a privarsi di uno dei pilastri della squadra a metà campionato, soprattutto in una situazione di classifica delicatissima per l’undici di Nesta. Lo spagnolo ex Arsenal è inoltre uno dei nomi sondati dall’Inter, anche se non in prima linea sulla lista dei campioni d’Italia considerando la volontà di Oaktree di puntare su profili più giovani e futuribili.