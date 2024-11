Infortunio di Savona, l’esito degli esami: UFFICIALE, i tempi di recupero

Accertamenti per il difensore bianconero dopo l’infortunio in Champions: svelati i tempi di recupero del 21enne

Un infortunio dietro l’altro. Per la Juventus è un periodo nero da questo punto di vista e la conferma la si è avuta anche nella partita contro l’Aston Villa.

Dopo poco più di un’ora di gioco, Nicolò Savona è stato costretto a chiedere la sostituzione dopo aver accusato un problema muscolare. Oggi è arrivato il verdetto, dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto il calciatore. Il 21enne ha accusato un fastidio all’adduttore destro accusato durante il secondo tempo della gara di Champions League contro l’Aston Villa, ma l’esito degli esami ha fatto tirare un sospiro di sollievo: esclusione lesioni per il terzino, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Considerato il tipo di problema e il fatto che tra tre giorni la Juve sarà nuovamente in campo, è certa l’assenza di Savona per la sfida di domenica sera sul campo del Lecce.

Juventus, infortunio Savona: quando tornerà in campo

L’assenza di lesioni per Nicolò Savona rappresenta una buona notizia per Thiago Motta che è alle prese con una vera e propria emergenza infortuni.

Contro il Lecce, il 21enne non ci sarà, mentre è probabile che il recupero avvenga già per la partita di sabato 7 novembre contro il Bologna. Intanto per la trasferta di Lecce, il tecnico della Juventus spera di poter recuperare qualcuno degli assenti a Birmingham. I riflettori sono puntati soprattutto su Dusan Vlahovic, fuori causa già contro il Milan. Il serbo ha accusato un fastidio muscolare durante una partita della Serbia, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni.

Probabile che già a Lecce possa tornare titolare dal primo minuto, mentre difficile recuperare qualcuno degli altri infortunati: Bremer e Cabal hanno concluso la stagione, per Milik serve ancora qualche settimana, Nico Gonzalez potrebbe rientrare in una decina di giorni, così come anche Douglas Luiz, mentre potrebbe tornare a disposizione McKennie, out contro l’Aston Villa. Fuori causa anche Adzic, che rientrerà a metà dicembre.