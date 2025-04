Frattesi, attaccante ombra con la valigia: la Juve non è sola

Davide Frattesi ancora al centro dei rumours di mercato, permanenza non scontata all’Inter: l’interesse dei bianconeri e di altri club

39 presenze in questa stagione, di cui soltanto un terzo da titolare. Ma quando mette piede in campo, Davide Frattesi sa farsi valere, eccome, confermando notevoli doti da stoccatore. Il centrocampista ha siglato un gol fondamentale contro il Bayern, per regalare la vittoria ai nerazzurri nell’andata dei quarti di Champions, dimostrando ancora una volta cosa è capace di fare.

Pochi giorni fa, un altro timbro importante, quello in campionato contro l’Udinese. Siamo a 6 gol e 2 assist in questa annata, niente male visto il minutaggio non elevato. In questo finale di stagione, potrà sicuramente essere un’arma in più da sfruttare per Simone Inzaghi. Ma le speculazioni sul suo futuro proseguono.

Frattesi continua a reclamare più spazio e non a caso già a gennaio si era parlato del suo possibile addio. Discorsi che possono tornare d’attualità in vista del mercato estivo. Gli estimatori per il giocatore della Nazionale non mancano di certo e sono numerosi, nel nostro campionato e non solo.

Juventus e Roma su Frattesi, l’Inter non cambia idea: il prezzo

L’interesse della Juventus per Frattesi è datato, ne abbiamo parlato sulle pagine di Calciomercato.it e i bianconeri, in estate, potrebbero pensare di inserirsi nella corsa al giocatore, in un’ottica di ennesima ricostruzione.

I bianconeri non sono i soli a pensare seriamente a un assalto. Anche la Roma può farsi nuovamente sotto per Frattesi, dopo i sondaggi del mese di gennaio. Frattesi piace molto anche in Premier League e non è un mistero, incarnando il profilo ideale di centrocampista box to box. In ogni caso, l’Inter non intende lasciarlo andare a cuor leggero e soprattutto valutando comunque molto il suo cartellino. I nerazzurri pensano a incassare circa 40 milioni per Frattesi, con Samuele Ricci che potrebbe essere deputato a prendere il suo posto nella rosa. Una mossa che contribuirebbe al ringiovanimento della compagine di cui ha parlato Marotta a margine della sfida col Bayern.