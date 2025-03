Da Frattesi a Ricci: quasi 40 milioni e ribaltone Inter a centrocampo | CM.IT

Potrebbe esserci un corposo restyling nel centrocampo dei nerazzurri nel prossimo mercato estivo

L’Inter è l’unica squadra italiana rimasta impegnata su tre fronti e dopo l’1-1 nello scontro scudetto in casa del Napoli è attesa domani dalla trasferta di Champions League contro il Feyenoord.

I nerazzurri puntano ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, compresa la Coppa Italia dove incroceranno i cugini del Milan nel doppio derby in semifinale. Simone Inzaghi deve far fronte a un periodo di forma non particolarmente brillante dei suoi big, oltre all’emergenza infortuni sulle corsie laterali. L’allenatore piacentino dovrà fare di necessità virtù nelle prossime uscite, mentre la dirigenza di Viale della Liberazione ha già iniziato a panificare le strategie di mercato per la sessione estiva. Dove le linee guida saranno differenti, come confermato anche dal presidente Marotta la scorsa settimana dopo l’assemblea degli azionisti.

Calciomercato Inter, estate calda per Frattesi: Premier in agguato

Oaktree punterà sulla linea giovane e a svecchiare la rosa nerazzurra, cercando talenti di qualità in grado di creare valore in campo e sulle finanze del club campione d’Italia. Sono diversi i profili seguiti nello specifico dai dirigenti dell’Inter che hanno già bloccato il baby croato Sucic, sbarcato per le visite mediche a Milano e che da giugno sarà ufficialmente un nuovo centrocampista dei nerazzurri.

Focus particolare in mediana, dove uno degli osservati speciali è sicuramente Samuele Ricci. Il gioiello del Torino è da tempo nei radar del Ds Ausilio e, come raccolto da Calciomercato.it, anche nel match nella vicina Monza è stato seguito all’U-Power Stadium dagli emissari dell’Inter. Il nazionale azzurro con molta probabilità lascerà il ‘Toro’ in estate e sulle sua tracce c’è anche il Milan. Il patron granata Cairo ha fissato a 35-40 milioni il cartellino di Ricci, valutazione simile in casa interista per Davide Frattesi. A far posto al talento del Torino a centrocampo potrebbe essere proprio l’ex Sassuolo, che aveva già manifestato il proprio mal di pancia a gennaio per l’impiego limitato dal primo minuto.

L’interesse dalla Premier League per il giocatore è certificato, ma al momento si tratta solo di sondaggi esplorativi e gradimenti senza offensive concrete. Per Frattesi si preannuncia un’altra finestra di mercato caldissima…