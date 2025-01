Inter-Roma, intrigo Frattesi: ecco le mosse in entrata dopo la sua cessione | CM.IT

Le ultime due settimane di gennaio saranno fondamentali per tanti calciatori e trattative importanti: il punto su Inter, Milan, Napoli e non solo

Sono ore calde per il mercato di gennaio, che però può diventare incandescente nelle due settimane finali. Dei temi e i nomi principali abbiamo parlato da vicino sul nostro canale Youtube di Calciomercato.it, facendo il punto sulle varie trattative e i possibili sviluppi. A partire dalla questione Frattesi, che sta spingendo per una soluzione e la Roma continua segue. C’è però ancora distanza ampia tra la richiesta di 40-45 milioni di euro e la proposta dei giallorossi che non sono su quelle cifre. La data fissata è quella della fine della sessione di mercato, perché è una vicenda che arriverà fino alla fine del mercato.

Il nome è caldo, stuzzica la Roma e il giocatore vuole trovare spazio altrove. La situazione è da monitorare, anche in entrata per l’Inter perché Frattesi non è il solo a poter lasciare i nerazzurri. Con Alessio Lento il punto parte dal giovane Sucic: “Inter avanti sul Napoli di Antonio Conte che si è interessato, è un’operazione più per giugno, bloccando il giocatore adesso e lasciarlo alla Dinamo, però le vie del mercato sono infinite. I nerazzurri sono davanti a tutti, il giocatore piace ma ci sono anche altri nomi come Ricci. Cairo fa muro, la valutazione è simile a Frattesi per non dire superiore”.

“Il nome del granata però è quello più caldo anche per giugno, ci sarà una rivoluzione visto che è la rosa più ‘vecchia’ della Serie A. Buchanan per arrivare a Ricci? Il Torino è un’opzione sul tavolo, il giocatore vuole più spazio e la possibilità granata si inserisce nelle voci per Ricci. La Roma è un’operazione più ampia che invece si innesta nel discorso per Frattesi, anche se sono due trattative distinte. Per Ricci la condizione è ovviamente cedere Frattesi a una cifra importante”.

Intrecci tra Napoli e United: al centro Garnacho e Dorgu

Poi si passa in casa Napoli con la telenovela Garnacho: “Conte lo vuole a tutti i costi, lo ha fatto capire senza giri di parole. Oggi è previsto un incontro tra il Napoli e gli emissari dello United e si parlerà anche di Garnacho. La forbice tra richiesta e offerta è ampia, ma lui è il nome unico di Conte per sostituire Kvara, altrimenti resta così. Per Danilo la deadline è il 25 gennaio, ci sono anche i club brasiliani ma lo stesso Conte ha fatto capire che o arriva il brasiliano altrimenti stanno bene”.

E qui c’è anche la questione Dorgu: “Si intreccia tra Napoli e United, che vedrà anche il Lecce: con un’offerta da 35-40 milioni sbaraglierebbe la concorrenza. Corvino vorrebbe tenerlo fino all’estate, ma il Manchester lo vuole subito e con un’offerta del genere lo prende sicuramente. Il Napoli vorrebbe fare un’operazione diversa e stuzzica il Lecce, prenderlo ora e lasciarlo in giallorosso per sei mesi. Ma se lo United arriva con 40-45 milioni non può far altro che cederlo subito”.

Poi il Milan: “Emerson Royal osservato da Galatasaray e Fulham, può partire, ha fatto male e il Milan valuta la cessione. Walker ha esperienza, può giocare esterno o centrale, giocatore di altro livello. Pavlovic è nel mirino del Fenerbahce, si sta discutendo, non gioca al Milan dove ha ritrovato centralità Tomori che ora vuole restare in rossonero”. Infine Balotelli: “Possiamo ipotizzare chi non lo vorrebbe, con Vieira c’erano stati già problemi. Più lontano che vicino al Genoa, c’è la clamorosa idea Trapani. Il presidente è molto social, Antonini ha buttato lì questa idea ma c’è un’idea di proposta. Non so se avrà voglia di passare dalla A alla C, anche se il club siciliano ha fatto investimenti importanti. Sarebbe un personaggio, farebbe crescere il movimento e attirerebbe l’attenzione di tutti. Per ora resta una pazza idea, ma va tenuta presente”.