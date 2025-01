Come cambia il futuro di Frattesi e nuovo difensore: le mosse dell’Inter | CM.IT

Il nazionale azzurro protagonista nella travolgente vittoria di Lecce: sulle sue tracce resta sempre la Roma nell’ultima settimana di mercato

Davide Frattesi risponde sul campo e a parole dopo la roboante vittoria dell’Inter sul campo del mercato. Dichiarazioni di facciata o meno, il centrocampista ha buttato acqua sul fuoco a una possibile partenza già in questa finestra del mercato.

L’ex Sassuolo tornava titolare in campionato dopo quasi tre mesi e ha ritrovato anche la via del gol (il quarto stagionale) sull’assist al bacio di Thuram. Frattesi prima di lasciare il campo a Barella si è procurato anche il rigore del 4-0 finale trasformato da Taremi, sciorinando una prestazione all’altezza e che ha soddisfatto anche Simone Inzaghi: “Ho parlato con Davide, con lui ho un ottimo rapporto e sa quanto è importante per l’Inter“, le parole dell’allenatore al termine del poker rifilato al Lecce dopo aver rilanciato dal primo minuto il classe ’99.

Anche lo stesso Frattesi ha allontanano un imminenti addio ai campioni d’Italia: “Qui sono felice, faccio parte di una famiglia“. Dichiarazioni che potrebbe così cambiare le carte in tavola, ma non è da escludere ancora una possibile cessione del centrocampista della Nazionale nell’ultima settimana di mercato.

Calciomercato Inter, retroscena Pablo Marì: colpi rinviati a giugno senza l’addio di Frattesi

Il giocatore ha manifestato la sua volontà di giocare con maggiore continuità e all’Inter rimane chiuso dal titolarissimo Barella. La Roma non ha mollato la presa e nei prossimi giorni proverà un nuovo tentativo facendo leva anche sull’entourage dell’ex Sassuolo e Monza.

L’Inter da questo punto di vista è però irremovibile: Inzaghi considera Frattesi una pedina preziosa e importante visto il calendario fitto di impegni, con la dirigenza campione d’Italia che darebbe il via libera solo a fronte di un assegno da 40-45 milioni di euro. C’è da considerare, inoltre, che non sarebbe facile per la società nerazzurra trovare in pochi giorni un sostituto all’altezza per la mediana del tecnico piacentino. Discorso diverso invece per la prossima estate, quando l’Inter potrebbe abbassare le preteste se Frattesi continuasse a manifestare l’intenzione di cambiare maglia. Il giocatore piace anche a Napoli e Juventus, mentre l’Inter per rimpiazzarlo a centrocampo segue con attenzione in particolare Ricci e Nico Paz oltre al baby croato Susic.

I dirigenti di Viale della liberazione senza l’addio di Frattesi non si muoveranno sul mercato in entrata aspettando la prossima estate, nonostante le prossime uscite in prestito di Buchanan e Palacios. Il giovane argentino è destinato al Monza, dal quale Simone Inzaghi avrebbe gradito l’arrivo di Pablo Marì per rimpolpare la difesa dopo i problemi fisici riscontrati da Acerbi. Profilo che non rientra però nei parametri di Oaktree, con il centrale spagnolo tra l’altro ormai pronto a sbarcare alla Fiorentina dove ritroverà mister Palladino.