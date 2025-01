Galliani incassa il via libera dall’Inter: c’è la data della firma | CM.IT

Il Monza spinge e si avvicina a un colpo dall’Inter: chiusura dell’operazione prevista la prossima settimana

Adriano Galliani non molla e va a caccia dell’impresa salvezza con il suo Monza. Il Ceo brianzolo aveva annunciato rinforzi per la squadra di mister Bocchetti e qualcosa si muove a Monzello anche in entrata.

Il Monza la scorsa settimana aveva annunciato l’arrivo del baby serbo Lekovic in difesa, mentre questa mattina ha ufficializzato l’ingaggio a titolo temporaneo fino a giugno dal Bologna del centrocampista Urbanski. Galliani però lavora ad altri colpi e ieri a margine dell’assemblea di Lega a Milano aveva confermato i discorsi con l’Inter per Tomas Palacios. Il Monza è in forte pressing sul giovane difensore argentino, che nella stagione in corso ha collezionato soltanto 26 minuti. La novità nelle ultime ore riguarda l’apertura del club campione d’Italia, che finora aveva chiuso a un’eventuale partenza a gennaio del mancino classe 2003.

Calciomercato Inter, via Palacios in prestito: cosa manca per la cessione al Monza

L’Inter adesso apre alla cessione a titolo temporaneo di Palacios, con il Monza in prima fila per assicurarsi le prestazioni del giocatore fino al prossimo giugno.

Il sodalizio brianzolo spinge per l’ingaggio del difensore e ha già incassato il via libera del presidente Marotta per l’arrivo in prestito come raccolto da Calciomercato.it. Adesso si aspetta la decisione definitiva di Palacios, con il Monza che può chiudere la trattativa all’inizio della prossima settimana. L’argentino così avrebbe l’occasione di scendere in campo con maggiore continuità, con l’Inter che da vicino monitorerebbe la sua crescita. Nuovi affari quindi in vista tra le due società, dopo le operazioni che hanno visto protagonisti nelle scorse finestre di mercato tra gli altri Carlos Augusto e Valentin Carboni.

L’Inter inoltre ha aperto alla partenza di Palacios dopo aver ricevuto rassicurazioni sulle condizioni di Acerbi, anche se non è da escludere del tutto un intervento last minute in difesa di Marotta e Ausilio se dovesse presentarsi la giusta opportunità sul mercato. Mentre in casa Monza è sempre più vicino l’addio di Pablo Marì: la Fiorentina è in pressing e conta di chiudere l’acquisto del capitano spagnolo nei prossimi giorni.