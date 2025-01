Galliani tra sogno Jovic e il pressing sull’Inter: “Qualcuno arriverà” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni del Ceo del Monza sul momento della squadra e le ultime voci di mercato

Il Monza cerca nuovi tasselli sul mercato per continuare a sperare nella salvezza. Serve un’impresa alla compagine brianzola per la permanenza nel massimo campionato, con Adriano Galliani che cercherà di dare una scossa e rinforzare la rosa di mister Bocchetti.

Le dichiarazioni del Ceo biancorosso a margine dell’assemblea in Lega Calcio: “Non è vero che il mercato del Monza non è ancora iniziato. È arrivato un ragazzo fortissimo, un difensore centrale e dovreste saperlo. Lekovic? Si, anche perché abbiamo preso solo lui abbiamo”, esordisce scherzando Galliani.

Sul corteggiamento per Jovic, in uscita dal Milan, per rimpiazzare in attacco Djuric: “Non è un sogno, il mercato resta aperto un mese e le operazioni si fanno nelle ultime 48 ore. Si chiacchiera, per il momento ci sono molte chiacchiere”.

Il Monza guarda con attenzione anche a Palacios per la difesa, anche se l’Inter al momento non apre alla cessione in prestito del giovane argentino: “Ci sono tanti discorsi e chiacchiere… gennaio è la festa degli operatori di mercato. Ogni mille cose se ne fanno l’uno o il due per cento. Qualcosa arriverà, qualcuno arriverà“, ha risposto Galliani alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Galliani sul duello scudetto: “Il Napoli ha un grande vantaggio sull’Inter”

Galliani prosegue sul mercato e sulle eventuali uscite, in primis la posizione di Pablo Marì: “Abbiamo tante richieste e questo vuol dire che le nostre scelte non erano sbagliate. Chiaro che il Monza non smantella ma vuole rinforzarsi. Se qualcuno partirà, allo stesso tempo ne arriveranno altri per la nostra rincorsa all’obiettivo salvezza. Fiorentina su Pablo Mari? Parliamo di un giocatore forte, abbiamo delle richieste, ma non abbiamo fatta nessuna operazione con nessuna squadra”.

Il Ceo del Monza si sofferma anche sul duello scudetto in testa alla classifica: “Mi dispiace per i miei amici dell’Inter, ma penso da inizio anno che il Napoli ha un vantaggio competitivo enorme avendo una sola competizione perché si stanca meno degli altri. Non tanto per la forza della rosa, ma perché il Napoli gioca una una sola competizione. Gli allenamenti mettono benzina, mentre le partite la consumano. Fare tre competizioni è durissimo”.

Sul rendimento delle squadre italiane in Champions League: “I playoff bisogna superarli, vediamo poi chi va direttamente avanti. Raggiungere il secondo posto per avere cinque squadre in Champions è fondamentale. La riforma Champions affascina chi la gioca perché guadagna più denaro”. Infine sulla cessione della società (“Nessuna trattativa in corso”) e sul rientro di Pessina: “Il nostro capitano ne avrà ancora per un altro mese”.