Napoli decimato contro l’Empoli: titolare KO, finale stagione a rischio

Al Maradona mancheranno almeno tre titolari: Napoli decimato contro l’Empoli, nuovo infortunio e finale stagione a rischio

Brutte notizie in casa Napoli a pochi giorni dalla gara delicata in casa contro l’Empoli. Antonio Conte perde ancora pezzi dopo la sfida di Bologna, terminata in pareggio.

Infatti, oltre ad Anguissa e Di Lorenzo squalificati per un turno a causa della somma di ammonizioni, sarà assente in Napoli-Empoli anche Alessandro Buongiorno.

Napoli-Empoli, Buongiorno infortunato: quanto resterà fuori

Il difensore centrale azzurro aveva già saltato la gara al Dall’Ara per problemi fisici accusati dopo il match interno contro il Milan. Buongiorno è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo la coscia destra. L’ex capitano del Torino ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Per lui si tratterà di uno stop forzato di almeno 2-3 settimane. Buongiorno da pochi mesi era rientrato da un lungo infortunio e sarà nuovamente sostituto da Juan Jesus. Con ogni probabilità tornerà per le ultime 3-4 partite di campionato. Sarà ovviamente monitorato dallo staff per un eventuale recupero entro fine mese, quando il Napoli ospiterà proprio il Torino per la 34a giornata di campionato.

Napoli-Empoli, così in campo

Per una partita che varrà quasi una stagione, Antonio Conte deve fare a meno di due pedine fondamentali in difesa come il capitano Di Lorenzo e Buongiorno. Oltretutto, è squalificato persino Anguissa, che tornerà a disposizione solo contro il Monza.

In difesa, dunque, toccherà al quartetto composto da Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Leonardo Spinazzola, assente per infortunio a Bologna, dovrebbe tornare tra j convocati proprio contro l’Empoli.

A centrocampo spazio a i due play Lobotka e Gilmour, assistiti da McTominay. In attacco i titolarissimi: Politano a destra, Neres a sinistra e Lukaku il centroboa.

La panchina è chiaramente corta, con pochi ricambi di livello tra i reparti di difesa e centrocampo. In attacca, Conte può giocarsi diverse carte come Raspadori, Ngonge, Okafor e Simeone.