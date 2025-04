Attacco Inter, firma UFFICIALE prima del Mondiale

E’ arrivata la fumata bianca. Il calciatore si lega al club fino al 30 giugno 2030. I tifosi nerazzurri possono davvero esultare

Tutto confermato. L’intesa era stata raggiunta nei giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialitĂ , come si può leggere sul sito dell’Inter.

Francesco Pio Esposito ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2030.

Il futuro del giovane di Castellammare di Stabia sarà così a Milano a partire dalla prossima stagione. Prima, però, l’obiettivo del classe 2005 è quello di portare in Serie A lo Spezia, squadra che sta trascinando a suon di gol.

Il calciatore è uno dei protagonisti del club ligure in Serie B: sono state fin qui trenta le partite giocate, con oltre 2270 minuti disputati. I gol realizzati sono stato così ben quattordici. Numeri importanti, che non sono certo passati inosservati. Così Pio Francesco Esposito è finito nel mirino delle grandi squadre europee. Ha attirato le attenzioni, soprattutto dei club di Premier League, Chelsea e Manchester United su tutte. Il futuro del 19enne, però, sarà all’Inter.

Inter, riecco Esposito: futuro in nerazzurro

Dalla prossima stagione Esposito andrĂ dunque a rafforzare un reparto, che può cambiare volto. L’avventura di Arnautovic e Correa volge al termine, ma non è da escludere un addio anche di Taremi, qualora arrivasse il giusto acquirente.

Non sono ovviamente sul mercato Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma delle proposte irrinunciabili porterebbero il club inevitabilmente a delle riflessione. E’ evidente, dunque, che nella rosa degli attaccanti ci potrĂ davvero essere spazio per Francesco Pio Esposito, anche se l’Inter dovesse decidere di acquistare un calciatore di alto livello, come può essere Jonathan David.  L’idea dei nerazzurri è quella di dar fiducia al giovane bomber italiano e di farlo crescere, allenandosi con i migliori