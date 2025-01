Inter, Frattesi-Roma: c’è la data dell’affondo

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news in casa giallorossa tra entrate ed uscite

Ultime due settimane di calciomercato pronte ad entrare nel vivo. In casa Roma in particolare si sta ragionando su nuovi innesti da regalare a Claudio Ranieri per tentare di risalire la china in campionato e affrontare al meglio le coppe in questa seconda parte di stagione.

E in questo senso Davide Frattesi resta uno dei nomi più caldi. Il giocatore ha chiesto maggior minutaggio nella rosa dell’Inter, che sta già riflettendo su come potersi muovere in caso di addio del centrocampista della Nazionale. E il nome di Frattesi è stato trattato anche nell’appuntamento di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale ufficiale Youtube di Calciomercato.it. L’affare potrebbe scaldarsi nelle ultime ore di mercato, che scadrà il 3 febbraio. Frattesi vuole la Roma, ha ribadito di voler tornare nella capitale e si è detto deluso del suo minutaggio. La valutazione fatta dai club è diversa: l’Inter lo valuta tra i 40 e i 45 milioni, ma i giallorossi molto meno. Si sta cercando un giusto incastro con eventuali parziali contropartite, come Cristante (in prestito) oppure Lorenzo Pellegrini, per cui ancora non ci sono segnali di rinnovo in casa giallorossa. Il numero 7 può tra l’altro godere della stima di Inzaghi.

Non solo Frattesi, da Rensch a Soulé: tutte le situazioni in casa Roma

In casa Roma non si parla solo di Davide Frattesi. Per la corsia destra è stato preso Devyne Rensch, olandese dell’Ajax. I club si sono già scambiati i documenti, macano gli ultissimi dettagli, ma l’operazione è di fatto conclusa con il giocatore atteso in Italia per i test e le firme. In una fase iniziale, il club di Amsterdam olandesi ha solo chiesto alla Roma di rimandare l’operazione una volta terminate le gare di Europa League.

Porte poi girevoli con l’uscita di Ryan e l’arrivo di Gollini. L’australiano ha l’accordo con il Lens (ieri c’è stato un intoppo in occasione delle visite mediche) e il portiere italiano sarà il secondo di Svilar dopo aver perso il posto da titolare con la maglia del Genoa. Bisogna invece capire cosa accadrà in attacco. Shomurodov resta in uscita (l’Empoli spinge) e dunque un vice Dovbyk sarà prioritario. Mentre Soulé ha ricevuto offerte da Genoa, Fiorentina e dalla Spagna oltre che da un altro club di Serie A. Ad oggi la Roma continua a chiudere le porte per una partenza dell’argentino, che però non sta trovando grande minutaggio. Ranieri lo stima, ma al momento è difficile garantire all’ex Frosinone una maglia da titolare. Lo stesso tecnico ha avuto tra l’altro un incontro con l’agente di Dybala: l’obiettivo, in questo caso, è spalmare l’ingaggio dell’argentino. Per quanto riguarda il futuro della guida tecnica, confermiamo che il sogno di Ranieri è quello di portare Ancelotti, ma in questo caso dipenderà dalla volontà dei Friedkin.