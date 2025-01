Roma, Soulé nel mirino della Fiorentina e non solo. E a giugno… | CM.IT

La Roma è a caccia di rinforzi in questa sessione di mercato, ma deve gestire anche la situazione riguardante Soulé

Sono giorni frenetici per il calciomercato, quando mancano poco più di quindici giorni alla chiusura della sessione invernale, fissata al 3 febbraio prossimo.

E sono diverse le indiscrezioni che riguardano le società italiane, tutte impegnate a rinforzarsi e a coprire le falle derivanti dai mancati acquisti dell’estate scorsa o dai gravi infortuni patiti da alcuni giocatori chiave. Tra quelle più attive c’è anche la Roma del gruppo Friedkin. Il nome più caldo resta sempre quello di Davide Frattesi, da tempo nel mirino giallorosso, ma l’Inter continua a sparare alto, proprio per evitare di capitolare e cedere il calciatore cresciuto nel vivaio del club capitolino. L’ex Sassuolo continua a giocare col contagocce, e questo gioca a favore delle squadra interessate (c’è anche il Napoli, ndr), e la situazione è in continua evoluzione.

Il calciatore più vicino, invece, appare Devyn Rensch. Il 21enne terzino destro, per cui la distanza tra la Roma e l’Ajax si sta assottigliando giorno dopo giorno, andrebbe a ricoprire un ruolo su cui da anni la squadra della Capitale ha gravi difficoltà. L’allenatore Claudio Ranieri, nel frattempo, dovrà gestire anche eventuali situazioni in uscita, partendo da Bryan Cristante passando per Lorenzo Pellegrini e finendo a Matias Soulé. Per il primo, reduce da un infortunio, si era ipotizzato un possibile inserimento nella trattativa Frattesi, mentre per il capitano resta viva la pista Napoli. Resta da considerare la posizione dell’argentino.

Le parole di Ranieri e la posizione di Soulé da qui a fine stagione: le ultime

Proprio nella conferenza stampa di ieri, in vista della sfida contro il Genoa, l’allenatore della Roma ha parlato della situazione riguardante l’ex calciatore di Juventus e Frosinone, arrivato in estate nella Capitale per quasi 30 milioni di euro, bonus inclusi. “Credo molto in questo ragazzo, sono convinto che sia un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando sull’aspetto di essere più pratico, sicuramente resta qui con noi perché credo molto in lui, avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando”. Una vera e proprio blindatura, nonostante diversi siano i club interessati ad accaparrarselo nelle prossime settimane.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Fiorentina, il Betis e il Valencia sono molto interessate a Soulé, così come alcuni club della Premier League che hanno bussato alle porte del suo entourage. Per quanto riguarda i gigliati, chiaramente non accetterebbero, eventualmente, una cessione in prestito secco. Dall’altra parte, c’è un investimento importante da non depauperare dopo soli 5 mesi. E, viste le parole di Ranieri, difficilmente lascerà Roma entro il 3 febbraio.

Le ultime quattro panchine, con zero minuti giocati, in Serie A non possono, però, far felice il giocatore, arrivato con ben altre aspettative. È lapalissiano che, se le cose dovessero continuare così, a fine stagione la situazione cambierebbe drasticamente, con Soulé che si metterebbe nella posizione di chiedere garanzie o pensare ad un addio definitivo dopo una sola stagione. Contesto, dunque, in continua evoluzione: vi terremo aggiornati.