Un euro per acquistare il club giallorosso: l’annuncio UFFICIALE

Il patron ha confermato l’intenzione di passare la mano: cifra simbolica per acquistare il club ed evitare il fallimento

Corsa contro il tempo con il patron che si è detto disponibile a cedere la società per la cifra simbolica di un euro.

Il calcio italiano si trova nuovamente ad affrontare una crisi economica, l’ennesima grande piazza che rischia di sparire al calcio professionistico. In Serie C quest’anno se ne sono viste di tutti i colori, partendo dall’esclusione di Turris e Taranto dal Girone C del campionato per problemi finanziari. Stessa sorte che potrebbe toccare anche al Messina, altra società che vive una drammatica crisi finanziaria.

Servono 309mila euro entro domani per evitare il nuovo deferimento dopo i punti di penalizzazione già commiato al club siciliano. Il patron però ha messo in vendita il club alla cifra simbolica di un euro. Lo ha confermato con un comunicato ufficiale nel quale spiega: “Ho appena consegnato ad un emissario del sindaco di Messina, l’originale cartaceo della procura a vendere rilasciata da ‘Aad Invest Group’”.

Il presidente del Messina Stefano Alaimo si dice pronto già da domani mattina “a stipulare, al prezzo simbolico di 1 euro, l’atto di vendita delle quote dell’Acr Messina al soggetto o ai soggetti che il primo cittadino mi indicherà”. Inoltre resta a disposizione “per le operazioni bancarie necessarie al saldo di stipendi ed oneri fiscali e previdenziali in scadenza il 16 aprile attraverso eventuali supporti esterni che l’amministrazione comunale avrà individuato”.

Messina, corsa contro il tempo: servono 309mila euro

Si attendono ora eventuali novità da parte del sindaco Basile che in questi giorni si sta muovendo per trovare qualche imprenditore che si faccia carico del club.

Ieri c’è stato un incontro con l’ex presidente Sciotto, che detiene ancora una quota minoranza della società, l’imprenditore Francesco Barbera e il commercialista Francesco La Fauci. In particolare Barbera sta provando ad attivare una raccolta fondi tra diversi imprenditori della città per racimolare i poco più di 300mila euro che servirebbero per saldare le pendenze relative a stipendi e contributi.

Una corsa contro il tempo che vede una delle piazze più calde e storiche del calcio italiano rischiare di sparire nuovamente dal calcio professionistico.