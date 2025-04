Grande stagione di Stankovic al Lucerna: controriscatto Inter, le cifre | CM.IT

Il terzogenito di Dejan è esploso in Super League, nella sua prima esperienza lontano dai nerazzurri che mantengono il controllo sul suo cartellino

Giovani e di grandi prospettive. Aleksandar Stankovic è il prototipo del calciatore perfetto per Oaktree, o meglio della nuova linea dettata dal fondo proprietario dell’Inter dal 22 maggio 2024. E chissà che i nerazzurri non possano davvero prenderlo in considerazione già per il prossimo anno, dopo una stagione in cui il terzogenito di Dejan è riuscito a mettersi in grande mostra in un campionato molto formativo come quello svizzero.

Nella sua prima esperienza lontana dall’Inter, che è anche la prima all’estero, il classe 2005 si è ritagliato subito un ruolo da protagonista al centro della mediana del Lucerna guidato da Frick. Ha giocato tutte le 32 partite di Super League, oltre che 2 gare di Coppa: 2 gli assist e 3 i gol.

L’ultimo ha fatto il giro dei social e lo ha siglato domenica allo Young Boys su punizione a giro, con il pallone piazzato sull’angolino sinistro della porta difesa da Keller.

Le bijou d’Aleksandar Stanković contre Young Boys. 🚀💫pic.twitter.com/XElUb30gge — Inter FR (@InterMilanFRA) April 13, 2025

Si tratta della seconda rete stagionale su punizione, a conferme che parliamo di un calciatore non soltanto bravo a interdire (sfruttando la sua fisicità) e a proteggere la difesa. Come si sarebbe detto una volta, Stankovic jr è quantità e qualità.

L’Inter ha il ‘controllo’ sul cartellino di Stankovic: la cifra per riacquistarlo

Col senno del poi la cessione al Lucerna (terzo in classifica) è stata estremamente vantaggiosa per la crescita del diciannovenne nato a Milano. Che ovviamente l’Inter non ha perso di vista, ma seguito con massima attenzione conoscendone qualità ed enorme potenziale.

Il club elvetico potrebbe esercitare il diritto di opzione, inserito nella scorsa estate e fissato intorno al milione e mezzo. Al tempo, però, l‘Inter si è garantita un controriscatto, quindi il mantenimento del controllo del cartellino del ragazzo finito nel mirino di club soprattutto tedeschi.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il controriscatto è esercitabile tirando fuori circa 3 milioni di euro, ovvero il doppio della cifra stabilità per l’acquisto a titolo definitivo. In sostanza per riprenderselo, qualora il Lucerna lo riscattasse, l’Inter dovrebbe ‘investire’ solo 1,5 milioni. Cioè niente per un 19enne di questo valore.