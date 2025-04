Tare rivoluziona il Milan: scelto l’allenatore, primo colpo dal Chelsea

Il Milan sembra aver puntato su Igli Tare come direttore sportivo ed il nuovo corso dei rossoneri è pronto a partire: scelta fatta, a quanto pare, sull’allenatore ed il primo colpo può arrivare direttamente dal Chelsea.

Il Milan è ad un crocevia fondamentale del suo presente ma anche del suo futuro prossimo. Non si può, infatti, pensare di ripetere una stagione come quella che si è appena conclusa, dal momento che gli errori sono stati tanti ed hanno coinvolto ogni area possibile ed immagine. Da quella dirigenziale fino a quella tecnica. E la classifica ne è la prova, con la squadra che rischia clamorosamente di restare totalmente fuori da ogni competizione europea. Bisogna ricostruire, un passo alla volta, partendo da una figura centrale come quella del direttore sportivo.

Da questo punto di vista sembra che il club sia orientato su Igli Tare, che dopo la sua enorme parentesi alla Lazio sembra pronto a rimettersi in pista. Toccherà a lui poi dare l’indirizzo a questo nuovo progetto dal punto di vista tecnico e tattico. Fondamentale sarà ovviamente anche la scelta del nuovo allenatore e del grande colpo che potrebbe permettere a questa squadra di alzare il livello per tornare a puntare in alto con decisione. Ed andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, nuovo allenatore e non solo: primo colpo dal Chelsea

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport“, infatti, Furlani sta stringendo per portare Igli Tare al Milan e per la panchina a quanto pare il primo nome della lista è quello di Massimiliano Allegri per la panchina, con il suo ritorno che potrebbe riportare entusiasmo in una tifoseria sfiduciata dopo quanto visto in questa stagione. In tal senso, però, attenzione anche ad un possibile colpo che può arrivare dal Chelsea e rappresentare un innesto davvero di enorme valore.

Stando a quanto raccontato da “Chelsea News“, i Blues hanno messo in conto la cessione di un calciatore che piace, e non poco, al Milan, vale a dire Noni Madueke. In tal senso, i Blues a quanto pare hanno già individuato quello che sarà il suo sostituto nella rosa, vale a dire Alberto Moreiro, talento di proprietà del Las Palmas, per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. E questo colpo dei londinesi può spalancare le porte del Milan per Madueke.

Classe 2002, è stata una stagione molto importante per lui dal momento che ha segnato 10 gol tra tutte le competizioni. Ala destra, potrebbe rappresentare una freccia quasi letale largo su quel versante e con Leao dall’altra parte.