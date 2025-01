DIRETTA Roma-Genoa, Ranieri: “Soulé rimarrà con noi. Rensch? Non parlo di mercato” LIVE

Il tecnico giallorosso ha preso la parola prima della sfida di venerdì all’Olimpico e ha toccato vari argomenti, tra cui inevitabilmente il mercato

La Roma torna in campo dopo il pareggio a Bologna agguantato all’ultimo secondo. Tra due giorni all’Olimpico arriva il Genoa di Patrick Vieira, tra le squadre più solide del campionato in questo momento.

In pieno mercato, Claudio Ranieri ha preso la parola in conferenza stampa toccando diversi argomenti tra cui ovviamente il match con i rossoblù ma anche eventuali acquisti e uscite.

Dal punto di vista tattico, è possibile un centrocampista in più come PisillI? “Con un centrocampo a tre così siamo più pragmatici, ma le preventive che chiedo io sono dei difensori che non devono far ripartire le punte. Il Genoa è compatto, Vieira gli ha dato una praticità, chiudono gli spazi e ripartono velocemente”.

C’è ancora la possibilità che Pellegrini lasci la Roma a gennaio? “Tutto è possibile nel mondo nel calcio, ma non credo. Se dovesse venire una squadra e lui è contento di andare… Ma questo vale per tutti, ma onestamente non credo che vada via. Una mia sensazione”.

Nelle ultime quattro non ha giocato Soulé: è scontento? Può andare via in prestito? “Io credo molto in questo ragazzo, sono convinto che sia un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando sull’aspetto di essere più pratico, sicuramente resta qui con noi perché credo molto in lui, avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando”.

Trasferta vietata ai tifosi romanisti per Udine: farete qualcosa? “Sicuramente, cercheremo di farlo. Mi dispiace, i tifosi sono importanti, faremo i passi opportuni”.

Baldanzi che futuro può avere nella Roma? “Ora lo sto preferendo a Soulé perché lui ha fatto i sei mesi di adattamento l’anno scorso, dà quel brio nelle partite in cui manca. Lo tengo molto in considerazione”.

Su Rensch. “Non parlo di giocatori che escono sui giornali né di mercato, chi dice che sono quelli che cerchiamo? Noi cerchiamo un giocatore da Roma, che possano giocare a quattro e a cinque, a destra e sinistra”.

Dentro Trigoria vi siete dati un obiettivo? “L’obiettivo da quando sono arrivato è di giocare partita dopo partita. Non mi è mai piaciuto prendere in giro i tifosi, promettere più di cosa possiamo fare. Prometto lavoro e sacrificio, dare un’identità bella, sicura e pratica”.

Che idea si è fatto di questo gruppo viste le difficoltà in trasferta? Problema psicologico, emotivo o di caratteristiche? Perché sbloccate la partita, poi prendete gol in contropiede senza fare falli. “Penso sia un problema di attenzione. Mi dispiace, perché oltre a fargli vedere i filmati e lavorare non so cosa posso fare. Ci siamo persi nel momento in cui stavamo spingendo ancora di più. E spingiamo con troppi uomini, vogliamo attaccare, non capiscono che quando attacchiamo in cinque due devono restare da sentinelle. Per cui basta un rimpallo”.

