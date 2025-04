Derby Lazio-Roma, Cristante: “Credo alla Champions, ma non è ora di mollare”

La squadra di Ranieri escono con un pareggio che per l’andamento della partita resta positivo: le parole del centrocampista giallorosso

La Roma porta a casa un pareggio alla fine prezioso nel derby, anche se essere soddisfatti non è concesso sia per la prestazione un po’ timida sia perché la classifica peggiora con le vittorie di Atalanta e Juventus.

Nel postpartita le parole di Bryan Cristante:

Come mai non siete stati più brillanti? “Difficile vedere nel derby queste condizioni. Anche altri avevano giocato tre giorni prima, c’entra poco. La Lazio è entrata meglio in partita, noi bravi a reagire e prendere il pareggio provando anche a vincerla nel finale”.

Ranieri vi prepara per andare sempre avanti, ma non tirava mai. “C’è anche l’avversario, loro erano messi molto bene, erano chiusi, non possiamo fare come ci pare. Fossimo riusciti ad andare avanti più volte era meglio”.

Questa sera somigliava a Roma-Juve. C’è un po’ di rimpianto dopo il gol di Soulé? Oppure vi siete un po’ accontentati del pareggio? “CI sono anche gli avversari, abbiamo affrontato due squadre forti. Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Ma con avversari forti davanti non è facile, siamo stati bravi a pareggiarla e provare a c vincerla, bisogna anche dare atto agli altri”.

Siete stanchi mentalmente? “Nelle partite che contano nel finale di stagione non bisogna esserlo, ma ci può sstare un po’ di stanchezza. Abbiamo fatto un bel filotto, non è il momento di mollare ora, fino alla fine dobbiamo provare a portare a casa il risultato”.

Potete ancora essere nella corsa Champions? Ci credi davvero? “Io ci credo, col filotto che abbiamo fatto, anche se questi pareggi ci hanno rallentato ma ci sta, non si può vincere sempre. Ora è più dura, ma dobbiamo provarci fino alla fine, altrimenti questo filotto sarebbe vano”.

Come vi state adattando dal passaggio da Dybala a Soulé? “Matias è un giocatore forte e giovane, ha avuto un periodo di adattamento, ha grandi qualità, deve crescere, Paulo è un campione ha un carisma diverso, ma Mati ci sta dando una grossa mano e continuerà a migliorare”.

Come mai stentate a vincere nei big match? “Sì, negli anni abbiamo faticato ma non saprei darti una risposta”.

Poteva esserci qualcosa in più da parte dell’arbitro su Marusic? “Ci sono state spesso situazioni così, non ho visto niente di eclatante perché l’arbitro facesse qualcosa di più”.