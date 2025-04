Quaranta milioni alla Juve e dieci a Vlahovic: destinazione shock per il serbo

I bianconeri si preparano a salutare l’attaccante classe 2000 che andrà a scadenza di contratto, ma con un’operazione a sorpresa

La Juventus punta le ultime quattro partite di campionato per l’unico obiettivo Champions League. La classifica ora dice quarto posto, per cui il destino è interamente nelle mani della squadra di Tudor, che però è attesa al bivio nelle prossime due gare. Contro Bologna e Lazio, entrambe in trasferta, i bianconeri decideranno molto probabilmente il loro presente e soprattutto futuro. Restare fuori dalle prime quattro sarebbe quasi una tragedia sportiva, soprattutto dopo il mercato faraonico della scorsa estate e considerando le lacune che vanno ancora colmate. Senza contare che questo condizionerebbe anche l’eventuale ricerca di un nuovo allenatore e di conseguenza i colpi in entrata.

A prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, però, il destino di Dusan Vlahovic appare già segnato, almeno nelle intenzioni. Perché il serbo dal primo luglio sarà in scadenza di contratto con un ingaggio da 12 milioni di euro, che la Juve non vuole pagargli e per questo si erano aperte due strade. La prima un rinnovo a cifre molto più basse, rifiutata dallo stesso attaccante, la seconda di una cessione inevitabile. Ma anche qui va trovato l’acquirente che in ogni caso versi una cifra magari non inferiore ai 35-40 milioni. Non semplice. La Premier League resta una possibilità, tra Arsenal e United entrambe a caccia di una punta e da qualche anno interessate a Vlahovic, addirittura nelle ultime settimane si è parlato di Milan. Ma si è aggiunta ora anche un’altra pista, molto interessante, come quella turca.

Secondo il portale ‘Sabah’, il Fenerbahce avrebbe messo nel mirino l’ex giocatore della Fiorentina come nuovo perno dell’attacco per il futuro. E in questo senso il piano sarebbe già abbastanza chiaro, considerando ben due addii pesantissimi. Uno è quello di Edin Dzeko, che ha da poco compiuto 39 anni e ha il contratto in scadenza a giugno: ad oggi non c’è la volontà di offrirgli un nuovo contratto.

Al tempo stesso a finanziare l’arrivo di Vlahovic a Istanbul sarebbe soprattutto la cessione di En-Nesyri reduce da una stagione da 26 gol e 7 assist. Il marocchino ha attirato il fortissimo interesse dell’Arabia Saudita e il Fenerbahce di Mourinho (in attesa di capire se anche lui resterà) vorrebbe in caso ricavare almeno 30 milioni dalla sua cessione. La Juventus, scrive il portale turco, ne chiede 50 per il suo attaccante e in questo senso i gialloblù di Istanbul ne avrebbero stanziati 40 per lui. In più, la proposta al calciatore: 10 milioni a stagione da reperire nelle case del club e da alcuni accordi di sponsorizzazione. Questo è il piano del Fener per Vlahovic, che pare sempre più vicino a scrivere la parola fine sull’avventura in bianconero.