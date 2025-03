Vlahovic lascia la Juve e resta in Serie A: ritorno di fiamma per il serbo

Il calciatore è pronto a dire addio ai bianconeri nel corso della prossima sessione di calciomercato. Torna di moda una ‘vecchia’ pista

Il futuro di Dusan Vlahovic è segnato. Non è un segreto che l’attaccante serbo sia destinato a lasciare la Juventus.

Il suo stipendio è ormai diventato insostenibile per le casse del club bianconero, che ha deciso di cederlo il prima possibile. L’idea iniziale era quella di rinnovare il contratto a cifre più basse dalle attuali, ma l’ex Fiorentina non ha mai aperto ad una spalmatura dell’ingaggio.

L’addio al club bianconero, dunque, appare davvero inevitabile. A rigor di logica, Vlahovic dovrebbe lasciare la Juventus già la prossima estate, ma nei corridoi del calciomercato si sta diffondendo sempre più l’idea che il centravanti possa decidere di arrivare in scadenza di contratto e di restare, dunque, a Torino fino al 30 giugno 2026.

Le prossime settimane capiremo se questa ipotesi prenderĂ piede o se, come è piĂą plausibile, l’ex Fiorentina farĂ le valigie per rilanciarsi in un’altra squadra giĂ a giugno. In questi mesi per Dusan Vlahovic si è scritto soprattutto di Premier League, con l’Arsenal in prima fila. Per il serbo non si può scartare, inoltre, la possibilitĂ Manchester United, che negli ultimi anni ha mostrato grande interesse per il mercato nostrano.

Juventus, addio Vlahovic: rispunta il Milan

Ma in queste ore è emersa l’occasione Milan per Dusan Vlahovic. Un’idea, in realtĂ , non così nuova, della quale avevamo parlato qualche settimana fa, durante il calciomercato, a Ti Amo Calciomercato, programma su YouTube di Calciomercato.it.

Il serbo in rossonero era diventata una pista, alquanto tortuosa (per via dell’ingaggio e della poca convinzione da parte della Juve di cedere un giocatore al Milan), prima dell’arrivo di Santi Gimenez. Oggi è La Repubblica a scriverne: “Attenzione anche alla situazione Vlahovic-Juventus: se si presentasse l’occasione, il Milan non si girerebbe dall’altra parte”. Si può leggere.

E’ vero che il Milan cerca un nuovo attaccante da affiancare al messicano, ma il colpo Vlahovic presenta troppi ostacoli. Poi se il calciatore decidesse di guadagnare ‘solamente’ 5-7 milioni di euro netti a stagione, sarebbe ovviamente diverso .