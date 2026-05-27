Napoli, il sogno di De Laurentiis si chiama Simone Inzaghi: le ultime | CM

In casa Napoli è caccia al nuovo allenatore in vista del prossimo anno: chi prenderà il posto di Antonio Conte?

Dopo l’addio di Antonio Conte, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. I profili accostati alla panchina azzurra sono diversi e nelle ultime ore si è parlato con insistenza di Vincenzo Italiano, ma ora spunta una clamorosa suggestione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – avrebbe intenzione infatti di effettuare un tentativo per Simone Inzaghi, suo vecchio pallino. Il 50enne piacentino è reduce dalla cocente delusione in campionato dove il suo l’Al-Hilal è stato battuto in volata dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, perdendo proprio in extremis il titolo in Arabia Saudita.

Per Simone Inzaghi si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Italia dopo l’addio all’Inter la scorsa estate: seguiremo con grande attenzione la questione allenatore in casa Napoli e vi terremo sicuramente aggiornati, ma a questo punto occhio alla suggestione Simone Inzaghi.