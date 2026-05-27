Atalanta, UFFICIALE la separazione da D’Amico

Il club bergamasco ha annunciato l’addio del direttore sportivo, vicino alla Roma

In attesa dell’arrivo ufficiale di Cristiano Giuntoli, l’Atalanta ha comunicato la separazione ufficiale da Tony D’Amico. Scelto dalla Roma come nuovo direttore sportivo, l’ex dirigente nerazzurro lascia Bergamo dopo quattro stagioni. Ecco l’annuncio ufficiale del club orobico.

“Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”.