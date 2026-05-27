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Clamoroso Inter: “Mossi passi concreti per Bremer”

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Il difensore brasiliano non è incedibile e ha una clausola da 58 milioni

L’Inter vorrebbe piazzare un grande colpo in difesa. Un nome importante, vedi il sondaggio per Rudiger che però si appresta a rinnovare col Real Madrid. A proposito di nomi importanti, ecco rispuntare quello di Gleison Bremer, che la Juve soffiò proprio ai nerazzurri nell’estate 2022 investendo circa 50 milioni di euro bonus inclusi.

Bremer esulta dopo un gol con la Juve
Clamoroso Inter: “Mossi passi concreti per Bremer” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Di recente Bremer ha manifestato del malcontento, evidenziando il fatto di essere stufo di continuare a giocare senza la possibilità di vincere alcun trofeo. Per i bianconeri non è incedibile, non lo è di fatto nessuno vista la mancata qualificazione in Champions e i problemi con l’UEFA in tema di Fair Play Finanziario, anche se appare decisamente difficile una sua partenza destinazione Milano.

Secondo ‘La Stampa’, l’Inter ha mosso i primi passi concreti con l’entourage del brasiliano. Se verrà presentata una proposta ufficiale alla Juve, questo è tutto da vedere nelle prossime settimane. Di sicuro sarebbe lontana, magari non lontanissima, dalla cifra della clausola che è fissata a 58 milioni di euro.

In teoria Marotta e Ausilio potrebbero anche mettere sul piatto delle contropartite, ovvero giocatori graditi a Spalletti quali Frattesi e Carlos Augusto. Per ora, comunque, siamo solo nel campo delle ipotesi. Per Bremer potrebbero muoversi pure alcuni top club di Premier.

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