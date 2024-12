Due rinforzi per la Juventus: tesoretto da 42 milioni per Giuntoli

Il capo dell’area tecnica al lavoro per rinforzare la rosa di Thiago Motta, ridotta all’osso dopo gli ultimi infortuni

Non è un mistero la caccia a un difensore alla riapertura del mercato per la Juventus, con il reparto arretrato ridotto all’osso dopo i gravi infortuni al ginocchio rimediati da Bremer e Cabal.

Scelte obbligate per Thiago Motta, che nelle ultime partite ha dovuto rinunciare anche al baby Savona sulla corsia destra. Gli unici ricambi sono Danilo e l’altro giovanissimo Rouhi, protagonisti in negativo (insieme a Cambiaso) del pareggio subito nel recupero a Lecce e che è costato due punti pesanti ai bianconeri. Kalulu e Gatti sono costretti agli straordinari e a gennaio servirà assolutamente un altro centrale per rimpolpare la difesa della ‘Vecchia Signora’, considerando anche i molteplici impegni tra campionato e coppe. Il capo dell’area tecnica Giuntoli è al lavoro e a più riprese ha ammesso anche pubblicamente la necessità di pescare sul mercato un nuovo tassello per la retroguardia di Motta.

Calciomercato Juventus, le strategie a gennaio: Fagioli e Mbangula portano il doppio colpo

Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza della Continassa, tra cui spicca negli ultimi tempi soprattutto il nome di Antonio Silva.

Il portoghese classe 2003 non sta avendo lo spazio sperato nel Benfica e cerca maggiore spazio per il prosieguo della stagione. La Juventus e Giuntoli possono sfruttare gli ottimi uffici con l’agente del giocatore, Jorge Mendes, che in estate ha facilitato lo sbarco a Torino di Conceicao e con il quale si lavora alacremente per la permanenza del figlio d’arte in bianconero. L’operazione però non è facile, viste le richieste del Benfica che valuta almeno 25 milioni di euro Antonio Silva. La Juve punta a una formula creativa in prestito con diritto o obbligo di riscatto e intanto valuta un’operazione anche in attacco, dove tutto dipenderà dalle condizioni di Milik che non rientrerà prima di fine dicembre.

Per il doppio innesto serviranno anche delle cessioni e i due indiziati maggiori in questo scenario sono Fagioli e Mbangula. Il centrocampista ha perso posizioni nelle gerarchie di Thiago Motta e piace in Premier League oltre a PSG e Marsiglia, mentre l’esterno offensivo ha estimatori tra Germania, Spagna e Francia. I due assicurerebbero un tesoretto superiore ai 40 milioni di euro (25-30 Fagioli e circa 12 Mbangula), fondamentali per Giuntoli per finanziare i colpi in entrata.