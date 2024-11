Calciomercato, la Juventus tra la cessione di Fagioli e l’ipotesi de Jong | CM.IT

In attesa del campo, tiene banco in casa Juventus il calciomercato in vista dell’imminente sessione di gennaio

Dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Aston Villa di Unai Emery, per la quinta giornata del nuovo format della Champions League, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato per affrontare il Lecce di Marco Giampaolo, fresco di importantissima vittoria ottenuta sul campo del Venezia all’esordio sulla panchina giallorossa.

La squadra bianconera, guidata in panchina da Thiago Motta, ha la necessità di tornare al gol e a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle cinque che le precedono, che camminano a passo spedito in zona Champions League. Ma non c’è solo il calcio in questi giorni di fine novembre a riempire le pagine dei quotidiani e dei siti web: il calciomercato è già iniziato, non ufficialmente visto che prenderà il via il 2 gennaio 2025, e le indiscrezioni impazzano. E molte di queste riguardano proprio la Juventus, con Cristiano Giuntoli impegnato a reperire sicuramente un difensore, per sopperire alle lunghe assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Ma esiste anche la possibilità che il club piemontese operi in uscita, per rimpolpare le casse e poter realizzare qualche operazione più costosa, visto che il budget per il mercato invernale è vicino allo zero. Dunque, attenzione in entrata ad Antonio Silva del Benfica per la difesa che, nonostante il muro eretto, potrebbe cedere sotto i colpi del super agente Jorge Mendes, che ha già portato a Torino Francisco Conceicao l’estate scorsa. Come detto, però, servono soldi per poter realizzare operazioni di un certo e sull’uscio della Continassa c’è Nicolò Fagioli. Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato in esclusiva il forte interesse del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che segue quello di un altro club francese, il Paris Saint-Germain. Senza dimenticare la pista Premier League, mentre le voci sul Napoli di Antonio Conte restano sullo sfondo.

Juventus su de Jong per gennaio: ecco come stanno le cose

E, dalla Spagna, oggi è arrivata la notizia di un possibile interesse per Frenkie de Jong, che andrebbe proprio a sostituire, anche numericamente, Fagioli nella rosa della Juventus. Il 26enne centrocampista olandese è in scadenza di contratto col Barcellona nel 2026 e, a quanto sembra, le trattative per un eventuale prolungamento hanno subito un forte rallentamento. A questo si aggiunge lo scarso utilizzo che l’allenatore dei catalani, Flick, fa del calciatore: dopo il rientro dall’infortunio alla caviglia, ha giocato solo due partite da titolare tra Liga e Champions League. Da qui, le voci provenienti dalla penisola iberica sui bianconeri e de Jong.

Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, appare difficile pensare ad un approdo del giocatore a Torino: la rosa blaugrana è corta e Flick vuole avere a disposizione giocatori pronti in caso di problemi ai titolari. In estate, chiaramente, la situazione cambierà, stante l’attuale situazione contrattuale, ma a gennaio sembra decisamente complicato questo tipo di operazione in uscita del Barcellona. E, per concludere, è il centrocampo il reparto dove la Juventus ha maggiori alternative: tutto questo fa pensare ad una pista di difficile realizzazione nel calciomercato invernale. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.