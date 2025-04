Lookman via con lo scambio: la doppia beffa per Juventus e Napoli

Ademola Lookman al centro di uno scambio di mercato che modifica tutti gli equilibri: bianconeri e azzurri subiscono la doppia beffa

Alla terza stagione con la maglia dell’Atalanta, anche questa volta, Ademola Lookman risulta decisivo per i destini della Dea. Finora, 18 le reti in questa stagione, e su di lui i bergamaschi appoggiano le proprie chances di tornare nuovamente in Champions League, dopo aver accarezzato, per un po’, anche il sogno dello scudetto.

Il nigeriano compone, insieme a Mateo Retegui, una delle coppie gol più efficaci del nostro campionato. Ma da tempo si parla del suo futuro, in tema di calciomercato. Inevitabile, del resto, che il suo profilo sia finito nel mirino di diversi club importanti, in Italia e non solo. Nel nostro campionato, soprattutto Juventus e Napoli sperano di mettere le mani su di lui. Ma per bianconeri e azzurri la strada, viste le richieste elevate dei bergamaschi, è in salita. E potrebbe chiudersi definitivamente con uno scambio che può sconvolgere il mercato.

Sprint del Manchester United per Lookman: Hojlund torna così a Bergamo

Può materializzarsi una vera e propria doppia beffa, per torinesi e napoletani, visto che su Lookman irrompe prepotente il Manchester United. Che per accaparrarsi il giocatore può giocarsi una carta importante.

Secondo le informazioni riportate in Inghilterra da ‘Team Talk’, infatti, i ‘Red Devils’ potrebbero mettere sul piatto come parziale contropartita Rasmus Hojlund. Il danese, a Manchester, ha deluso, complessivamente, nei due anni da quando ha lasciato Bergamo. Dove potrebbe tornare, abbastanza a sorpresa. Anche lui sarebbe un obiettivo concreto per Giuntoli e Manna, ma anche in questo caso i due ex colleghi potrebbero trovarsi costretti a cedere il passo e a guardare altrove, per trovare il rinforzo offensivo che cercano per la prossima stagione.