Milan, nome nuovo dallo United: Napoli a mani vuote

Il Milan mette gli occhi in casa Manchester United per regalare al proprio progetto un rinforzo davvero di alto profilo. Si tratta di un nome nuovo e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per il Napoli, che rischia di restare a mani vuote.

Con Igli Tare che avanza sempre di più per il ruolo di direttore sportivo ed una stagione che ha preso una piega interessante con la finale di Coppa Italia conquistata contro gli acerrimi rivali dell’Inter, nella maniera più entusiasmante possibile, in casa rossonera è tornato l’entusiasmo necessario per affrontare questo finale di stagione. In tal senso, però, arrivano notizie interessanti che riguardano anche il calciomercato, che rappresenta un tema sempre scottante da questo punto di vista. Ed interessante per i tifosi.

L’annata attualmente in corso è stata per molti aspetti da dimenticare per il Milan, che in campionato ed in UEFA Champions League ha fallito ogni traguardo possibile. Per fortuna, però, è stata conquistata la Supercoppa italiana e c’è da affrontare il Bologna in finale di Coppa Italia. Con l’idea chiara in mente di salvare il salvabile. Adesso in sede di calciomercato emerge un nome che può essere perfetto per il futuro del Milan ed arriva direttamente dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, nuovo attaccante dallo United e beffa per il Napoli

In casa Manchester United, dopo i disastri degli ultimi anni, ci sono tante occasioni potenziali per tutti i top club italiani. Basti pensare al colpo McTominay fatto dal Napoli solo un anno fa. Ci sono calciatori che hanno visto precipitare il loro valore di mercato, ma che restano potenzialmente dei campioni. In tal senso, secondo quanto raccontato da TeamTALK, il Milan avrebbe posato gli occhi su Rasmus Hojlund, talentuoso bomber danese del Manchester United.

Ruben Amorim, a quanto pare, ha dato il via libera per la sua cessione visto il suo rendimento a dir poco al di sotto delle aspettative. Per lui, infatti, in stagione sono arrivati solo 8 gol in 45 gettoni collezionati tra tutte le competizioni, di cui solo tre reti sono state siglate in Premier League. Sulle tracce di Rasmus Hojlund c’è da tempo anche il Napoli, che vede in lui una potenziale soluzione alternativa per Antonio Conte a Romelu Lukaku in una stagione, la prossima, che si potrebbe rivelare ricca di impegni.

Classe 2003, Hojlund è un calciatore dal potenziale davvero enorme e che in Serie A, dopo quanto fatto vedere con la maglia dell’Atalanta, potrebbe seriamente ritrovarsi e tornare a segnare con tanta continuità. Il colpo in questione potrebbe essere finanziato dalla cessione di Reijnders per il Milan. E questo incasso può permettere di bruciare il Napoli. Saranno decisive le prossime settimane.