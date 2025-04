Proposta irresistibile: il Milan cede e incassa 56 milioni

Corte spietata per il big rossonero: il ‘Diavolo’ fissa il prezzo in vista del prossimo mercato estivo

Il Milan è lontano dalla qualificazioni in Europa e l’unica àncora di salvataggio potrebbe essere la vittoria finale in Coppa Italia, dove i rossoneri sono attesi dal ritorno con l’Inter nel derby delle semifinali dopo l’1-1 della prima gara.

A parte il successo in Supercoppa, stagione fin qui fallimentare per il ‘Diavolo’ e che quasi certamente ripartirà da un nuovo tecnico nella prossima stagione. La qualificazione in Champions League è ormai fuori portata per il Milan, a certificare l’annata disastrosa dei rossoneri e che priverà il club di Via Aldo Rossi della massima ribalta continentale. Il mancato piazzamento tra le prime quattro in campionato, inoltre, avrà anche dei riflessi importanti sulle finanze milaniste, visto che la società di Cardinale non potrà usufruire dei preziosi introiti della Champions e che sono quantificabili in almeno 60 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Guardiola non molla Reijnders: fissato il prezzo

Senza Champions League il Milan potrebbe sacrificare qualche big, con Theo Hernandez e Maignan tra gli indiziati principali a salutare eventualmente il ‘Diavolo’ nel mercato estivo. A proposito di stelle, di recente il presidente Scaroni ha allontanato un possibile addio di Pulisic e Reijnders, anche se il Manchester City non molla la presa sul centrocampista olandese.

L’ex AZ Alkmaar è uno dei pochi a salvarsi in casa rossonera e sta sciorinando prestazioni di altissimo livello con la casacca del Milan. Il sodalizio di Cardinale il mese scorso ha perciò rinnovato fino al 2030 il contratto di Reijnders, senza spaventare però Guardiola e la dirigenza dei ‘Citizens’. Il numero 8 è felice a Milano, ma il corteggiamento della corazzata inglese potrebbe convincerlo a cambiare squadra come riporta ‘Sky Sport Switzerland’. L’interesse di Guardiola non lascerebbe insensibile Reijnders, con il salto in un club del calibro del City – tra progetto tecnico e offerta economica – che avrebbe un fascino irresistibile per il giocatore. Il Milan non vorrebbe privarsi del suo alfiere di centrocampo, ma di fronte a un assegno da 56 milioni di sterline (al cambio circa 65 milioni di euro) potrebbe negoziare l’addio del nazionale olandese.

Reijnders è un pallino sul mercato di Guardiola, a caccia di un profilo di alto livello per il centrocampo considerando l’addio di De Bruyne e la probabile partenza di Gundogan.