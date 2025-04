Caos Serie A, scontro totale con la Lega e rischio sconfitta a tavolino

La situazione in Serie A si fa tesissima: la situazione con la Lega è ai ferri corti e la sfida potrebbe non disputarsi

Se in Spagna c’è da fare i conti con quanto accaduto alla vigilia della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, con le polemiche sollevate dal club della capitale, anche in Serie A la situazione non sembra essere delle migliori.

La gara tra Atalanta e Lecce, in programma venerdì sera, è stata posticipata, ma potrebbero esserci a breve nuove evoluzioni che rischierebbero di sconvolgere l’equilibrio dell’intero campionato. Perché non è detto, infatti, che la partita possa giocarsi. La sfida è stata rimandata a domenica sera dopo la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino. Il match è in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20.45, ma non è detto che la gara si possa disputare.

Rebus Atalanta-Lecce, i salentini non vogliono giocare

Stando infatti a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il club giallorosso non appare intenzionato ad imbarcarsi alla volta di Bergamo. La società salentina, inoltre, recrimina con la Lega Serie A di non aver rispettato lo stato psicologico della squadra e di aver preso la decisione del rinvio di due giorni in totale autonomia e senza un reciproco consenso.

Nel caso in cui non avvenissero ulteriori slittamenti e la squadra di Giampaolo non si presentasse in campo domenica sera, la sconfitta a tavolino sarebbe inevitabile, con tanto di assegnazione di un punto di penalizzazione. Un risultato che condizionerebbe e non poco la classifica di entrambe le squadre. L’Atalanta è in piena lotta per la Champions League e ottenere i tre punti senza neppure giocare avvicinerebbe ancor più gli orobici alla massima competizione europea e al terzo posto. Al contrario la sconfitta complicherebbe ancor più i piani salvezza dei salentini, che con un punto di penalizzazione verrebbero agganciati da Venezia ed Empoli (al netto dei risultati del prossimo turno). L’articolo 53, comma b, delle Noif (Norme organizzative interne federali) sottolinea infatti come in caso di mancata disputa sia prevista la sconfitta a tavolino.