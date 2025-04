Caos Barcellona-Real Madrid, comunicato UFFICIALE: anche l’Inter in attesa

La vigilia della finale di Copa del Rey è un vero e proprio rebus, soprattutto dopo il comunicato diramato dai ‘Blancos’: la situazione coinvolge anche la squadra nerazzurra

Una situazione a dir poco esplosiva: prima la conferenza degli arbitri con tanto di lacrime del direttore di gara, poi la presa di posizione fortissima da parte del Real Madrid e ora la grande attesa per capire cosa succederà.

La tensione alla vigilia della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid è fortissima. Il direttore di gara Ricardo de Burgos Bengoetxea, ha preso la parola polemizzando contro la scelta di ‘Real Madrid TV’ di pubblicare sempre, prima delle partite, video con errori arbitrali o presunti tali contro i ‘Blancos’ da parte degli arbitri designati. Il fischietto basco è poi scoppiato in lacrime, consolato dai colleghi. Le sue parole però non sono piaciute al Real Madrid, che ha deciso di cancellare tutte le attività previste alla vigilia.

Le ‘Merengues’ hanno diramato un comunicato ufficiale e hanno definito le parole di de Burgos Beogoetxea “Dichiarazioni che utilizzano un tono minaccioso, alludendo all’unità degli arbitri, per annunciare presunte misure o azioni lontane dai principi di correttezza, obiettività e imparzialità che dovrebbero prevalere a poche ore da un evento calcistico che attirerà l’attenzione di centinaia di milioni di persone. Considerata la gravità degli eventi, il Real Madrid auspica che i responsabili della RFEF e della professione arbitrale agiscano di conseguenza”. Il Real, quindi, ha deciso di annullare tutte le attività della vigilia. Niente foto congiunta dei due allenatori, niente conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Luka Modric, niente allenamento sul prato de La Cartuja. Nessuna richiesta quindi di cambiare la squadra arbitrale, ma quella di prendere una posizione alla Federazione.

Rebus Barcellona-Real Madrid, anche l’Inter osserva con attenzione

La situazione dunque si fa tesissima. In Spagna ci si domanda se il Real Madrid deciderà o meno di scendere in campo nella serata di domani.

Tutto lascia pensare che i ‘Blancos’ prenderanno regolarmente parte alla gara, ma la situazione è tutta in divenire. E ad osservare la situazione con estrema attenzione c’è anche l’Inter. I nerazzurri infatti, dopo la gara di campionato contro la Roma, voleranno in Spagna per affrontare il Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. Chiaro però che se il Real Madrid dovesse decidere di boicottare la gara e non scendere in campo, il Barcellona sarebbe certamente più riposato e, oltre al vantaggio di giocare con qualche ora d’anticipo rispetto all’Inter, avrebbe anche quello di avere i giocatori più freschi per una delle gare più importanti dell’anno.