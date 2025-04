Arbitro in lacrime, è caos: il club chiede di sostituirlo

Vicenda arbitrale destinata a far discutere, il direttore di gara scoppia improvvisamente a piangere: la risposta della società non si fa attendere

L’avvicinarsi della fine della stagione calcistica fa sì che salga la tensione per le partite conclusive, quelle decisive per l’assegnazione di tutti i verdetti. E naturalmente, non possono mancare, come sempre, violente polemiche arbitrali a fare da contorno al tutto.

Quello dei direttori di gara è un tema che rimane caldo, tra tifosi e addetti ai lavori, nonostante negli anni con i vari strumenti come il Var si sia cercato di ridurre al minimo possibile le discussioni. Come sempre, in Italia i toni tendono ad accendersi molto e lo sappiamo, ma anche all’estero da questo punto di vista non scherzano.

L’arbitro di Barcellona-Real Madrid risponde alle polemiche: i ‘Blancos’ fanno reclamo

Siamo già ad altissima tensione in vista di domani sera, quando in Spagna ci sarà la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. Ogni ‘Clasico’ ha sempre una atmosfera elettrica che lo contorna, ma in questo caso c’è qualcosa di più, come testimoniato dalla reazione dell’arbitro designato in conferenza stampa.

A dirigere la gara sarà Ricardo de Burgos Bengoextea, che nell’incontro con i giornalisti ha preso la parola polemizzando contro la scelta di ‘Real Madrid TV’ di pubblicare sempre, prima delle partite, video con errori arbitrali o presunti tali contro i ‘Blancos’ da parte dei direttori di gara designati. Prima di scoppiare in lacrime per la tensione, abbracciato dal collega al Var Gonzales Fuertes, de Burgos ha spiegato: “Alcuni miei colleghi hanno vissuto brutte situazioni, figli andati a scuola con altri bambini che gli hanno detto che il padre era un ladro e sono tornati a casa piangendo. Nel mio caso, cerco di educare mio figlio dicendogli che suo padre è onesto e può sbagliare come qualsiasi sportivo. E’ dura, queste sono cose che non auguro a nessuno, chiediamoci dove vogliamo andare e su che futuro deve avere il calcio”.

Il Real Madrid, come riportato da ‘As’, ha chiesto alla Federazione, in risposta, di cambiare la squadra arbitrale della finale, ma la RFEF non ha intenzione di farlo, nonostante la reazione furiosa delle ‘Merengues’.