Nuovo Ds Milan, annuncio UFFICIALE: tutto da rifare

I rossoneri sono a caccia di una nuova figura da inserire nell’organigramma sportivo, ma è arrivata una mazzata sul nome preferito

Il Milan punta la finale di Coppa Italia per salvare, almeno in parte, la stagione. Battere il Bologna all’Olimpico vorrebbe dire alzare il secondo trofeo della stagione ma soprattutto qualificarsi almeno per la prossima Europa League. In campionato, infatti, i rossoneri sono lontani dalla zona coppe e rischiano di confermare il nono posto attuale. In ogni caso per il Diavolo sarà un’estate di grandi manovre, non solo nella rosa. Il ruolo dell’allenatore resta in bilico, Conceicao ha la chance di giocarsi ancora la permanenza ma ovviamente deve centrare la Coppa Italia del 14 maggio prossimo a Roma.

In questo senso è tutto ancora in ballo, così come la possibilità di un nuovo allenatore con i vari nomi sempre al vaglio da parte della dirigenza. Che dovrà inevitabilmente rinforzare la squadra soprattutto in difesa e a centrocampo, capire il futuro di tanti big come Maignan e Theo Hernandez, oltre a Rafa Leao. E poi non va sottovalutata la questione Ds: sia Furlani che Moncada hanno confermato di recente che sono in corso le varie valutazioni e che una figura del genere potrebbe arrivare presto. Oppure no. In queste ore su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato la situazione tra il nuovo tentativo (a vuoto) con Paratici all’incontro con Tare e la preferenza per Tony D’Amico. Per ora il Milan non è arrivato alla fumata bianca con nessuno dei nomi accostati, anche per questo non è da escludere che alla fine la figura del Ds resti vacante. “Già così abbiamo una grande struttura”, ha detto Moncada a Venezia. Inoltre, l’Atalanta ha tolto ufficialmente dal mercato il proprio dirigente.

Ds Milan, Percassi blinda Tony D’Amico: “Resta all’Atalanta”

Con la Champions League ormai sempre più vicina, l’Atalanta sta programmando dei nuovi step di crescita e cambiamento, anche fuori dal campo. È stata infatti presentata la partnership con New Balance, che sarà lo sponsor tecnico per i prossimi due anni e disegnerà quindi le nuove maglie. Al Gewiss era presente l’ad della Dea, Luca Percassi, che si è soffermato anche sulla questione realtiva a Tony D’Amico, apprezzatissimo per il grande lavoro a Bergamo e di conseguenza molto corteggiato.

“D’Amico sicuramente vestirà New Balance l’anno prossimo. Al di là dell’interesse vero o presunto di altri club, lui avrà l’enorme compito anche l’anno prossimo di creare un’Atalanta competitiva. Noi siamo contenti di lui, lui è contento di noi, e avrà una grande responsabilità. Ci mancano ancora 4 partite e adesso siamo concentrati su questo finale di stagione e andiamo avanti”, le sue parole che chiudono almeno ufficialmente la porta al Milan.