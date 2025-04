Colpo di scena Conceicao: così resta al Milan

Le ultime sui rossoneri e il tecnico nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube

Una finale di Coppa Italia conquistata e la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale. Nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, i nostri Alessio Lento e Carlo Roscito hanno approfondito l’argomento Milan con focus in particolare sul futuro di Sergio Conceicao.

Il club rossonero ha vissuto una stagione estremamente altalenante. Grandi prestazioni e soddisfazioni come la vittoria in Supercoppa, il successo al Bernabeu e, in più, la conquista della finale di Coppa Italia. D’altro lato, però, la brutta eliminazione in Champions League contro il Feyenoord e il treno Champions ormai perso. Il club rossonero guarda al presente, ma anche al futuro. Caccia ad un direttore sportivo, ma attenzione al discorso panchina, perché in questo finale di stagione Sergio Conceicao potrebbe giocarsi la riconferma: l’addio del tecnico portoghese potrebbe non essere così scontato. Adesso infatti ci sono stati alcuni cambiamenti, nel modulo in primis e l’addio dell’allenatore non sembra così certo al 100%. Molto chiaramente dipenderà dalla conquista della Coppa Italia, che garantirebbe al Milan l’accesso diretto all’Europa League.

Milan, addio di Conceicao non così certo: dipende tutto dal ds

Ancor più però, in ottica conferma dell’allenatore, dipenderà dal nuovo direttore sportivo. Solitamente è il ds che sceglie il suo allenatore e quando si ritrova con un tecnico già in casa non è detto che le cose possano andare bene.

Va ricordato come il lusitano abbia un contratto fino al 2026, anche se c’è una clausola unilaterale per rescindere il contratto al termine della stagione. In casa rossonera ci sono alcuni nomi come Tare e D’Amico, ma la gestione legata al caso ds fa un po’ discutere. Molto comunque potrà dipendere da chi sarà proprio questa figura: difficile pensare ad una riconferma senza che si sia parlato prima con il nuovo ds.

Da aggiungere alle motivazioni che potrebbero portare alla riconferma di Conceicao, ci sono poi le alternative complicate. Allegri, che già conosce l’ambiente, è libero, ma bisogna vedere quanto il Milan sia disposto ad accontentarlo economicamente. Piace anche Conte, che non è detto resti a Napoli, ma ha comunque un contratto molto lungo con i partenopei. Tante variabili dunque e un fattore da tenere in considerazione: l’addio dell’allenatore portoghese non è così scontato.