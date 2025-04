Paratici-Milan, atto secondo: la scelta dell’ex Juve, continua la caccia al Ds | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’ex dirigente bianconero, tornato ad essere accostato al Diavolo: il punto della situazione

Al 29 aprile il Milan di Gerry Cardinale √® ancora senza un Direttore sportivo. Dalle parti di via Aldo Rossi, per√≤, non sembra esserci alcuna fretta e Giorgio Furlani sta continuando la ricerca del successore di Antonio D’Ottavio.

Nei giorni scorsi il numero uno di RedBird √® sbarcato in Italia, incontrando l’Amministratore delegato rossonero e Zlatan Ibrahimovic per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione. Serve programmare per bene, per ripartire e non ripetere un’annata come questa, che si chiuder√† senza la qualificazione in Champions League.

Il futuro del Milan, chiaramente, passer√† anche dalla nomina del¬†Direttore sportivo. Oggi si √® scritto di un nuovo contatto tra il club rossonero e Fabio Paratici. Un contatto tra le parti – come confermato a Calciomercato.it – ¬†√® avvenuto una quindicina di giorni fa. Il Diavolo, dunque, √® tornato a chiedere la disponibilit√† all’ex Tottenham ¬†per ricoprire il ruolo di Ds, ma niente da fare.

Da quel 4 aprile, quando arriv√≤ la fumata nera, nonostante tutto fosse stato deciso, non si torna indietro. Non sono, dunque, attesi nuovi ribaltoni, con Fabio Paratici che adesso preferisce continuare a lavorare all’estero.

Milan, il punto sul nuovo Ds

E’ evidente che dalle parti di via Aldo Rossi ci sia poca chiarezza: cos√¨ c’√® una grande possibilit√† che alla fine questa caccia al successore di Antonio D’Ottavio si chiuda con un nulla di fatto.

Abbiamo scritto come Igli Tare sia balzato in pole, dopo il blitz romano di Giorgio Furlani, ma sono passate due settimane e la fumata bianca non √® arrivata. L’albanese, che andrebbe di corsa al Milan, ha avuto l’ok da parte di Ibra e Cardinale, ma non √® bastato. L’Ad preferirebbe, infatti, puntare su Tony D’Amico, ma √® sotto contratto con la propria squadra, cos√¨ come Sartori e Manna. Ecco cos√¨ spiegato lo stallo sulla nomina del Direttore sportivo.

Pensare ad uno scenario con un Milan senza Ds o con un profilo ben diverso da quello cercato fino a questo momento, come potrebbe essere Francois Modesto, non √® dunque da escludere. C’√® di certo che nel Milan della prossima stagione ci sar√† Giorgio Furlani, ma anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada.