Stagione finita per entrambi: doppia tegola nella corsa Champions

Gli infortuni rischiano di condizionare la lotta per il quarto posto: in due rischiano di aver chiuso qui la loro annata

Rush finale di campionato. Tutto ancora perfettamente in ballo, dalla salvezza allo scudetto passando per le posizioni europee. Per non retrocedere in B è una lotta a tre per un posto: Lecce, Venezia ed Empoli sono molto vicine e proveranno a centrare una complicata permanenza in Serie A. Per il Monza, ormai, si attende solo la matematica che potrebbe arrivare proprio nel weekend prossimo. In cima il duello è aperto tra Napoli e Inter, con gli azzurri adesso nettamente avanti: hanno tre punti di vantaggio e un calendario decisamente abbordabile, oltre ovviamente a non avere altri impegni in mezzo.

L’impressione è che ai nerazzurri servirà quasi un miracolo, stando attenta a non perdere tutto anche in semifinale col Barcellona. Per la Champions League invece la corsa è allargata a sei squadre, con due che sono però in una posizione diversa e più staccata. L’Atalanta infatti è terza a +3 sulla Juventus, dovrebbe buttare tutto da sola. La Fiorentina, invece è a -3 con tante squadre davanti e con il probante doppio impegno in Conference col Betis. Il ‘core’ è quindi riducibile a Juve, Bologna, Roma e Lazio. E fondamentale sarà avere tutti al meglio, senza perdere possibilmente pezzi importanti per strada. Come invece sta succedendo ad alcuni, vedi i rossoblù che devono rinunciare a un pezzo fondamentale come Dan Ndoye, a rischio pure per la finale di Coppa Italia.

Baroni e Italiano ne perdono due per infortunio: stagione finita

Non solo, perché anche Estanis Pedrola dovrebbe aver addirittura terminato qui la sua stagione col Bologna. “Gli esami cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane”. Un’altra assenza pesante nelle rotazioni di Italiano, che punta intanto a recuperare al meglio Santiago Castro. Ma senza forzare più di tanto e correre ulteriori pericoli in vista della finale col Milan. Pedrola salterà quindi le ultime quattro con Juventus, Milan (due volte), Fiorentina e Genoa.

Anche la Lazio, però, ha perso forse per il resto della stagione un giocatore importante come Manuel Lazzari. Il terzino italiano si era fatto male (di nuovo) nel match col Genoa, ha saltato la partita col Parma e dai primi controlli rischia di stare fermo tra le due e le tre settimane. Il che vuol dire recuperare al massimo per l’ultima di campionato contro il Lecce di fine maggio.

Un bel problema per Baroni, che deve già rinunciare a Nuno Tavares, martoriato dagli infortuni muscolari in questo 2025. Lazzari (in attesa di comunicazioni ufficiali della Lazio) salterà quindi le sfide con Empoli, Juventus e molto probabilmente Inter per valutare poi l’impiego nell’atto conclusivo. Il portoghese, invece, spera di rientrare nel big match con i bianconeri, ma a Formello ci vanno coi piedi di piombo dopo le numerose ricadute.