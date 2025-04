Milan, nuovo allenatore: l’annuncio da Milano

Il Milan non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A. Finalmente è arrivata la svolta per l’allenatore: ecco il nuovo annuncio da Milano

Pochi minuti fa è arrivata la conferma: è davvero molto vicino al ritorno in panchina. L’ex allenatore della Juventus si è preso un altro anno sabbatico, ma ora vorrebbe subito mettersi al lavoro. In questi mesi si è aggiornato continuamente, ma spunta la nuova decisione che riguarda da vicino il suo futuro.

Saranno settimane intense per arrivare alla chiusura definitiva. L’allenatore toscano è pronto a sognare in grande in Serie A: spunta la decisione in vista della prossima stagione. Una nuova sfida firmando subito con una big italiana: ecco la sua voglia di arrivare sempre più in alto. Ha una grande voglia di rivalsa dopo la separazione: ormai ci siamo per l’annuncio ufficiale, conosciamo gli ultimi dettagli in vista del futuro.

Calciomercato, colpo Milan: firma in Serie A

Nelle ultime settimane è stato accostato anche alle big d’Europa e della Serie A, ma il suo obiettivo è quello di continuare ad incidere nel campionato italiano.

Come svelato dall’edizione di SportMediaset, Massimiliano Allegri è in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan. Nelle ultime ore sono stati accostati anche Sarri ed Ancelotti, ma tutto dipenderà dalla nomina del nuovo direttore sportivo rossonero. In lizza c’è anche il profilo di Roberto De Zerbi che non vede l’ora di tornare in Serie A, ma è felice di essere al Marsiglia dopo una stagione da protagonista.

L’allenatore livornese non vede l’ora di tornare protagonista con una panchina italiana: ecco la mossa a sorpresa per puntare in alto. Il Milan ha bisogno di un valido gestore per essere subito all’altezza del futuro per dimenticare l’annata in campionato. Conceicao si gioca anche il suo futuro con la finale di Coppa Italia: in caso di trionfo, avrà regalato due successi ai rossoneri.

Una nuova mossa a sorpresa per tornare subito protagonista in panchina. Il Milan dovrà rivoluzionare la rosa a disposizione con interventi mirati soprattutto in difesa e a centrocampo. Tanti calciatori non hanno offerto prestazioni convincenti, ma il valore della squadra è molto alto. Allegri non vede l’ora di tornare alla carica su una prestigiosa panchina in Serie A.